In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra in in tutto il mondo è stata inaugurata alle Poste Centrali di Bassano, la mostra “Il voto delle donne, la storia di un diritto illustrata dai francobolli”. L’esposizione è stata ideata da Chiara Simon, curatrice del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste in collaborazione con Simonetta Freschi, Ester Pacor, Camilla Pasqua.

Alle Poste Centrali di Bassano del Grappa si può visitare fino al 31 dicembre la mostra IL VOTO DELLE DONNE, la storia di un diritto illustrata dai francobolli.