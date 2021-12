Il Villaggio del Natale del Dono e Luca Bassanese venerdì in piazza Castello

Da Asiago a Vicenza, passando per Schio, Arzignano, Montecchio Maggiore, Thiene, Bassano del Grappa e Marano Vicentino: è stato questo il percorso del Villaggio del Natale del Dono, l’iniziativa itinerante di Csv di Vicenza, Radio Vicenza, alcuni Comuni vicentini e oltre 60 associazioni di volontariato, che si concluderà venerdì 24 dicembre in piazza Castello dalle 15 alle 17.

L’idea di un piccolo villaggio dove le persone possano condividere momenti piacevoli, legati al dono disinteressato e alla vera atmosfera che dovrebbe caratterizzare questo periodo, è giunta al suo quarto anno di vita. Protagoniste proprio le associazioni di volontariato, che senza scalpore operano ogni giorno aiutando chi ha necessità, promotrici della Cultura del Dono all’interno di questo villaggio fuori dagli schemi.

Ogni appuntamento è stato rallegrato da interviste, musica, giochi e iniziative per festeggiare il vero significato di questo periodo natalizio, parlando anche di progetti e iniziative a favore di chi è in difficoltà. Tutto in diretta su Radio Vicenza con la partecipazione In piazza Castello ci saranno l’associazione dell’anno per la città di Vicenza Donna Chiama Donna, Fidas Vicenza con il gruppo giovani, Aido Vicenza, il Centro Aiuto alla Vita, l’associazione San Vincenzo e i clown di Vivere in Positivo. Tutte le associazioni della città sono state invitate. Ospite speciale il cantautore Luca Bassanese.