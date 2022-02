Il Sentiero dei Grandi Alberi: escursione a Recoaro Mille (Prealpi Vicentine)

Il sentiero dei Grandi Alberi, a Recoaro Mille, è uno dei percorsi più belli e interessanti delle Prealpi Vicentine. Si attraversa il suggestivo Altopiano delle Montagnole, un luogo dal fascino singolare in ogni stagione, situato ai piedi delle Piccole Dolomiti, a 1000 metri d’altezza. A far da cornice ci saranno, infatti, la catena delle Tre Croci, il gruppo del Carega, la Catena del Sengio Alto, il Monte Pasubio e il Monte Novegno. Il percorso si snoderà lungo leggeri saliscendi, tra boschi incantati, dolci pascoli, alberi secolari e vecchie malghe. Raggiunto il rifugio Cesare Battisti, si fa sosta per il pranzo. Per chi preferisse, ci sarà la possibilità di pranzare al sacco.



Domenica 6 febbraio 2022

Dalle ore 09:30 alle ore 16:00

Difficoltà: Facile

Lunghezza: 12 Km

Dislivello: 400 m

Chi Può Partecipare

Itinerario di livello facile rivolto anche a famiglie con ragazzini dai 10 anni in su, abituati al cammino.

Ritrovo ore 09:30 Ristorante Trattoria la Gabbiola - Strada delle Casare, 3920 - Recoaro Terme (VI)

https://goo.gl/maps/n3TvMSqNzpbFMkv2A

Quota

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: gratis

La Quota Comprende:

n.1 Biologo & Istruttore nazionale di Nordic Walking

n.1 Accompagnatore Turistico

La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco o in rifugio (menù alla carta)

Chi Accompagnerà

Alberto Borgato - Biologo & Istruttore nazionale di Nordic Walking

Chiara Caratti - Organizzatrice e Accompagnatrice turistica

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/4Ht1uXzdf1jmwjq49

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

Abbigliamento e Attrezzatura

Indumenti adatti alla stagione invernale

scarpe da trekking impermeabili

bastoncini (se in possesso)

zaino

berretta

guanti

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

snack

acqua/thermos con bevanda calda

medicine personali

mascherina, gel disinfettante