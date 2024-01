Il Paese dei Campanelli, operetta con orchestra dal vivo al TCVI

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Paese dei Campanelli

Teatro comunale - Sala Maggiore, Vicenza

Operetta in due atti con orchestra dal vivo

Domenica 4 febbraio 2024 ore 17.00

Nel Paese dei Campanelli le abitazioni hanno sopra la porta un campanello magico inattivo da sempre ma che, secondo una leggenda, potrebbe suonare nel caso in cui all'interno della casa l'angelo del focolare cadesse nella tentazione di compiere un adulterio. Le cose si complicano quando al porto approda una nave di aitanti marinai, presto conquistati dalle signore del villaggio. I campanelli cominciano a fare il loro dovere, allertando la popolazione maschile che potrà a sua volta rifarsi quando, con un'altra nave, e in conseguenza di uno sciagurato equivoco, giungeranno in paese le mogli dei marinai.

COMPAGNIA TEATRO MUSICA NOVECENTO

operetta in due atti di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo

corpo di ballo Novecento

coreografie di Salvatore Loritto

regia Alessandro Brachett

scene costumi ArteScenica Reggio Emilia

Biglietti:

Intero: 28,00 euro

Over 65: 25,00 euro

Under 30: 25,00 euro

online sul sito tcvi.it

il giorno di spettacolo, al botteghino, a partire da un'ora prima dell'inizio