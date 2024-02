Il lago dei cigni, il balletto più amato e toccante, martedì al TCVI

'Il lago dei cigni', sul palco del Teatro Comunale di Vicenza le star del Balletto di Stato della Georgia - diretto da Nina Ananiashvili, ballerina di fama internazionale - una delle più celebri e prestigiose compagnie di danza al mondo e massimo esempio della tradizione coreografica romantica, per uno speciale spettacolo fuori abbonamento.

Si avvisa che per motivi organizzativi, legati alla tournée della compagnia The State Ballet of Georgia, lo spettacolo Il Lago dei Cigni sarà anticipato e andrà in scena martedì 13 febbraio 2024 (anziché sabato 17 febbraio) alle ore 20.45.

Il ?ajkovskij più toccante, il balletto più amato, mantiene intatto tutto il suo fascino per l´atmosfera lunare che accompagna l´apparizione di Odette, per il doppio ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e cigno nero, per l'eterna lotta fra il Bene e il Male.

La versione coreografica e musicale presentata a Vicenza risale all'11 marzo 2016, quando è andata in scena, per la prima volta, al Teatro dell'Opera di Tbilisi. La trama è quella nota: la principessa Odette è vittima di un sortilegio del mago Rothbart che di giorno la fa vivere da cigno, per farle riprendere poi di notte le sue vere sembianze. Solo l'uomo che l'amerà, in assoluta fedeltà, la potrà liberare. L'amore tra Odette e il principe Siegfried vincerà sugli intrighi del mago e di sua figlia Odile, spezzando il malvagio incantesimo.

Direttore artistico Nina Ananiashvili

Libretto di Vladimir Begichev e Vasil Heltzer

Coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov

Versione coreografica e messa in scena di Alexey Fadeechev

Direttore d'orchestra David Mukeria

Scenografia Vyacheslav Okunev

Luci Steen Bjarke

Assistenti al coreografo Tatiana Rastorgueva, Ekaterina Shavliashvili

Ballerini principali Nino Samadashvili, Laura Fernandez, Oscar Frame, Efe Burak

Biglietti:

I settore (fila AA-L): 48,00 euro

II settore (fila M-Y): 40,00 euro