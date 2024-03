"Il Grande Afroraduno di Pasqua", una notte da ballare alla discoteca Nordest

Prezzo non disponibile

Dal 31/03/2024 al 31/03/2024 IL locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca

La Discoteca Nordest, situata a Caldogno, si appresta a celebrare la Pasqua con un evento: "Il Grande Afroraduno di Pasqua". La serata si terrà domenica 31 marzo e offrirà una varietà di esperienze musicali e di intrattenimento distribuite nelle diverse sale della discoteca.

Sala Grande - Afro Story: La serata principale vedrà la presenza di ospiti speciali del calibro di Yano, Ottomix, Morgan e Kuma Live Percussion, che garantiranno un'atmosfera vibrante con i loro set unici.

Jeans Club - Afro Funky 70/80/90: Per gli amanti della musica retrò, il Jeans Club ospiterà una sessione dedicata all'Afro Funky con le selezioni di Beppi Loda e Bianco Giovanni GB DJ, accompagnati da un ospite speciale ancora da confermare.

Sala Conga - Latino Americano: Chiara Crivellaro, in collaborazione con le scuole Energia Latina & Todo Se Puede, curerà una sala dedicata ai ritmi latino-americani, con DJ Valentino ai controlli.

Sala Liscio - Le Grandi Orchestre: Per gli appassionati della danza tradizionale, la Sala Liscio ospiterà le esibizioni di Marco e i Niagara, promettendo un tuffo nel passato con le grandi orchestre.

In aggiunta, ci sarà la possibilità di cenare nella discoteca con un pacchetto a 20€ che include aperitivo, pizza o insalatona, bibita e caffè, offrendo un'opzione completa per chi desidera trascorrere l'intera serata all'insegna del divertimento.

L'ingresso alla discoteca sarà di 15€, con consumazione inclusa, assicurando un accesso a tutte le aree e le attrazioni dell'evento.

Discoteca Nordest,

Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi)

Infoline: 328.0376767 - 388.1776829

