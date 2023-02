Il giro del mondo in 80 giorni, spettacolo al Teatro Astra di Vicenza

"Un buon inglese non scherza mai, quando si tratta di una cosa seria come una scommessa" Jules Verne

Il giro del mondo in 80 giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club.

Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo… chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa!

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Astra di Vicenza il 26/02/2023.

Il Giro del mondo in 80 giorni liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Jules Verne regia e drammaturgia Lugina Dagostino con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore

BIGLIETTI

Adulti intero € 6,50

adulti ridotto € 5,50

bambini € 5

porta il nonno a teatro un nonno e due nipoti € 10