“Il giovane Holden” nel giardino Olimpico

Prosegue lunedì 3 agosto alle 19.30, nel giardino dell’Olimpico, la rassegna “Mutazioni Notturne”, l’appuntamento è con la lettura scenica di uno dei più celebri romanzi di formazione della letteratura: “Il giovane Holden” di J.D. Salinger, proposto dagli attori Aristide Genovese e Piergiorgio Piccoli nella rielaborazione drammaturgica di Anna Zago.

Pubblicato nel 1951, “The Catcher in the Rye” uscì con una copertina bianca, senza alcuna immagine, perché Salinger non voleva che il suo romanzo potesse essere giudicato dal di fuori. Allo stesso modo Holden Caulfield, il protagonista, non vuole essere giudicato ma solo ascoltato mentre racconta la sua storia di ragazzo cacciato da scuola per cattiva condotta e proiettato nella vita adulta lungo un percorso che, pur con traiettorie diverse, appartiene a tutti. Ed è proprio questo a fare de “Il giovane Holden” un romanzo-icona che attraversa le generazioni.

In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà nella Basilica Palladiana. Biglietti: 8 euro in prevendita negli uffici di Theama in via Nino Bixio, 4 (dal lunedì al venerdì 10-13 e 14-18); 10 euro al botteghino.

Prenotazione obbligatoria: info@theama.it; 0444 322525 (dal lunedì al venerdì); 345 7342025 (il

sabato e la domenica di spettacolo). Programma su www.teatrospaziobixio.com.

“Mutazioni Notturne” proseguirà sabato 8 agosto alle 21.15, nel giardino del Teatro Astra, con la prima assoluta di “Radium Girls” di D.W. Gregory, allestimento di forte impegno civile perché dedicato al gruppo di donne che, negli Stati Uniti, fecero causa all’azienda per la quale lavoravano venendo sottoposte a continue radiazioni. Il loro atto aprì la strada alla giurisprudenza in materia di malattie professionali.

