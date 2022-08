Il Giardino di Alice, spettacoli per bambini ai Giardini Salvi

Torna a Vicenza la rassegna di teatro per tutta la famiglia Il Giardino di Alice, organizzata dalla compagnia vicentina exvUoto teatro con il sostegno del Comune di Vicenza.

Quest’anno la rassegna si articolerà in 10 appuntamenti: le consuete 6 domeniche ai Giardino Salvi al mattino alle 9:45 a partire dal 17 Luglio verranno riunite sotto il titolo di “Storie da Mangiare” e, da quest’anno, 4 eventi gratuiti troveranno sede nei parchi gioco di quartiere fuori dal centro sotto il titolo di “Storie di fuoco di acqua di terra e di vento”.

Quest’anno inoltre c’è una bellissima novità, grazie al sostegno dell’Assessorato alla cultura e dell’Ufficio Parchi Storici, verrà aperta al pubblico per la prima volta dopo anni la Loggia Valmarana, che accoglierà gli spettatori dopo gli spettacoli o in caso di pioggia.



CALENDARIO EVENTI

Giovedì 14 Luglio ore 18:00

Parco giochi di via Mainardi- Anconetta

STORIE DI FUOCO - con Valentina Brusaferro e Andrea Dellai

Domenica 17 Luglio ore 9:45

Giardino Salvi

STORIE INGORDE con Pino Costalunga

Laboratorio a cura di cereal docks SPA

Prenotazioni a: https://forms.gle/mc8Bcq8xiWaFMtKL8

Giovedì 21 Luglio ore 18:00

Parco giochi di via Orlando – Santa Croce Bigolina

STORIE D’ACQUA con Beatrice Niero e Andrea Dellai

Domenica 24 Luglio ore 9:45

Giardino Salvi

UN GIORNO DA APE - exvUoto teatro

Prenotazioni a: https://forms.gle/ctTgpW4y9VSMRRSQA

Domenica 31 Luglio ore 9:45

Giardino Salvi

FLORALIA. LA NASCITA DEGLI ULIVI - Teatro Le Forche

Laboratorio a cura di centro ortodontico vicentino

Prenotazioni a: https://forms.gle/LeV55X4wYuXwe6vi7

AGOSTO

Domenica 7 Agosto ore 9:45

Giardino Salvi

I TRE PORCELLINI DI PIAN DEL PORCO - Teatro a Dondolo

Laboratorio a cura di centro ortodontico vicentino

Prenotazioni a: https://forms.gle/rTgrCZ3ecuq2jZ8T9

Giovedì 18 Agosto ore 18:00

Parco giochi di via Roma

STORIE DI TERRA con Andrea Dellai e Tommaso Franchin

Domenica 21 Agosto ore 9:45

Giardino Salvi

DAI NONNA! LIVE – STORIE DA GUSTARE – Teatro 19

Laboratorio a cura di birrificio artigianale ofelia

Prenotazioni a: https://forms.gle/AWFCUfdkj6Aq7HNx6

Sabato 27 Agosto ore 18:00

Parco giochi di via Giuriato – San Pio X

STORIE DI VENTO con Martina Pittarello e Gabriele Grotto

Domenica 28 Agosto ore 9:45

Giardino Salvi

LUPUS IN FABULA – Ass. Segni d'infanzia

Laboratorio a cura di cereal docks SPA

Info a: comunicazione@exvuototeatro.it

Biglietti > Gli spettacoli della domenica mattina sono, come sempre, a prenotazione obbligatoria

L’ingresso per la domenica è di 3 €

Prenotazione obbligatoria al sito: https://www.exvuototeatro.it/.../il-giardino-di-alice-2022/

Gli eventi del 14 e 21 Luglio e del 18 e 27 Agosto sono a ingresso libero e senza prenotazione

Prenotazioni a: https://forms.gle/78AXc7sDm5MGT91P7