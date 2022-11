Il classico sabato: esperienze in cantina a Cà Rovere

Prezzo non disponibile

Il sabato d’autunno, con le foglie colorate e la leggera nebbia che avvolgono le dolci colline, è 100% Cà Rovere.

Tutti i sabati dal 29 ottobre al 17 dicembre, dalle 9.00 alle 18.00, con tantissime esperienze che si possono fare, scegli quella che preferisci, prenota e vieni a goderti la giornata!

Attività previste:

Visite in cantina;

Degustazioni dei vini;

Regali di Natale;

Orari:

-> per visite: 9.30 e 11.00; 14.30 e 16.00.

-> per degustazioni e acquisti di Natale : 9.00-12.30; 14.00-18.00.

Esperienze SOLO su prenotazione dal sito web:

- Firma il tuo metodo classico (solo la mattina)

- E-bike tour con degustazione (alle 10.00 o alle 15.00)