'Il Castello Incantato', family show dedicato alla Bella e la Bestia

Il “Castello Incantato: le Avventure di Belle”, un family show interattivo, che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 marzo nell’incantevole Castello di Thiene!

Nelle sale del Castello di Thiene una magica esperienza interattiva dedicata ad una delle fiabe preferite dei vostri bimbi con tanti giochi, laboratori e attività insieme ai personaggi del Castello Incantato della Bestia!

Nel Castello Incantato sono tutti in fermento per il grande evento dell’anno: il matrimonio di Belle e della Bestia!

Lumiere e Mrs Brick sono entusiasti all’idea di organizzare il matrimonio con tutti i suoi dettagli, e sono già all’opera da tanto tempo, ma si rendono presto conto che devono affrontare un grande problema: la Bestia è stata rapita!

Venite ad aiutare i nostri protagonisti a salvare la situazione prima che sia troppo tardi.

Tra magiche avventure, laboratori fatati, e musica divina vivrete insieme a noi un’avventura straordinaria.



Costo ticket:



Biglietto adulti: (> 11 anni): 12€

Biglietto baby : (2-11 anni): 10€

Gratis < 2 anni

La partecipazione è su prenotazione, e verrà garantito l’ingresso a massimo 80 persone per ogni turno. Per accedere al percorso bisognerà presentarsi 10 minuti prima dell’orario di entrata all’ingresso del Castello.

– Il percorso è strutturato per i bimbi, ma adatto per un pubblico da 0 mesi a 100 anni: per tutti coloro che hanno voglia di abbandonare ogni pensiero ed entrare in un mondo magico

– I bambini al di sotto dei 12 anni non potranno entrare da soli, ma devono esser sempre accompagnati: viene richiesto l’ingresso di almeno una persona adulta ogni 5 bambini

– Il percorso è fattibile sia con carrozzine/passeggini per bimbi piccoli che per disabili

– Sono ammessi cani, purché siano al guinzaglio e non siano cani molto “chiacchieroni”

Date:

9 e 10 marzo 2024

Orari di ingresso percorso:

Sabato 9 marzo: 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18,00

Domenica 10 marzo: 10.00; 11.00; 12.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

Il Ticket comprende:

– Ingresso al percorso

– Show

– Un laboratorio per i bimbi

La direzione artistica del percorso interattivo è a cura della performer Maria Teresa Duggento

Evento realizzato in collaborazione con “L’Atelier di Giulia Eventi”

Il Castello di Thiene si trova in Corso Giuseppe Garibaldi, 2, 36016 Thiene VI (zona ztl)

Parcheggi consigliati:



– il parcheggio “Villa Fabris” in Piazzale Divisione Acqui (parcheggio libero, m. 200 dal Castello)



– i parcheggi in Via Monsignore Pertile (parcheggi liberi, m. 500 dal Castello)



– il parcheggio ex Nordera (parcheggio libero, m. 600 dal Castello)