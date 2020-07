Il Castello di Thiene si trasforma in Hogwarts: Harry Potter e la scuola di magia italiana

“Se hai ricevuto la lettera di ammissione puoi entrare e partecipare alla Cerimonia del Cappello”... Così il Castello di Thiene, dimora del '400 in provincia di Vicenza, si appresta a trasformarsi in Hogwarts; fan di Harry Potter sono pronti ad arrivare da tutta Italia per vivere una straordinaria esperienza, della durata ininterrotta di 3 giorni: la Scuola di Magia Italiana. Per l’occasione, le sale e le stanze del Castello di Thiene vengono allestite a tema con decorazioni scenografiche capaci di catapultare i giovani ospiti in un mondo magico e fantastico tra lezioni di incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli.

La novità 2020 è che l'evento raddoppia: appuntamento il 28-29-30 Agosto (quasi sold-out) e il 4-5-6 Settembre: “i ragazzi, dopo aver ricevuto la lettera di ammissione, saranno accolti nel castello, suddivisi nelle 4 Case e avranno l’occasione di vivere per tre giorni all’interno di una vera scuola di magia; quelli che invece hanno già frequentato gli anni precedenti potranno proseguire gli studi e conseguire il titolo di mago apprendista” racconta Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello, che ospita l'evento curato da Montoodine Live 2 e Malarazza Events.

“Scopo del progetto – spiegano gli organizzatori - è quello di coinvolgere i bambini e i ragazzi in questa cornice artistica e culturale attraverso 3 giorni di pura magia all'insegna di laboratori creativi, lezioni e intrattenimento, ispirati al celebre universo letterario di Harry Potter”. Il programma di intrattenimento è gestito da 25 attori, teatranti e scenografi professionisti dell'associazione Montodine Live, che è attiva da 10 anni nel settore delle animazioni per ragazzi, e da MalaRazza Events.

L'evento è dedicato ai bambini amanti della saga del piccolo mago, con l'obiettivo di incoraggiare la lettura, la socializzazione, la diffusione del gioco intelligente e della cultura. L’evento, della durata di 3 giorni (i ragazzi soggiorneranno in Castello per tutti e tre i giorni) è rivolto a giovani dai dai 6 ai 13 anni. Ma occorre prenotare il proprio posto visitando il sito www.castellodithiene.com o www.scuoladimagiaitaliana.it, oppure telefonare al numero 379.1497805 o mandare una mail a scuoladimagiaitaliana@gmail.com.

