Idrografie: i fiumi del vicentino tra memoria storica e tutela ambientale

A chiusura della fase di campionamento della campagna di Legambiente "Operazione Fiumi 2022", che ha monitorato anche quest'anno lo stato di salute di alcuni tra i più importanti corsi d'acqua della nostra regione, a Porto Burci l'evento finale della tappa vicentina!



Oltre a condividere con la città gli esiti delle prime analisi svolte da ARPAV sui campioni delle acque raccolte da Retrone e Bacchiglione, l'incontro sarà l'occasione di una riflessione sul valore storico, identitario e ambientale dei fiumi nel nostro territorio.



Ne parleranno il prof. Francesco Vallerani, docente di Geografia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, e Anna Carrozzani, referente del comitato scientifico della campagna Operazione Fiumi di Legambiente.



Qual è lo stato di salute dei nostri corsi d’acqua? Quali interventi potrebbero arginare il degrado generato dagli interventi dell’uomo sull’ambiente e restituire i nostri fiumi alla loro funzione ecologica e sociale?



A seguire, proiezione del progetto fotografico "Laguna" di Marco Zorzanello: immagini della sfida di sopravvivenza che vede protagonisti Venezia e il suo ecosistema acquatico contro l'innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico.



Un lavoro che ha lo scopo di indagare le opere tecnologiche messe in capo per salvare questo luogo unico al mondo e mostrare il paradosso cha sta facendo di Venezia e della sua Laguna un enorme parco acquatico in favore del turismo a tutti i costi.





Ingresso libero.