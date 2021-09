I Violini della Serenissima: domenica doppio concerto

Per il terzo appuntamento del festival Spazio & Musica, che è già tutto esaurito, l’organizzazione ha deciso di aprire al pubblico la prova generale.

Domenica 26 settembre presso l’Oratorio di San Nicola Rossella Croce e I Musicali Affetti presenteranno I Violini della Serenissima sia alle 18.30 – come da programma – sia alle 16.00, prenotazioni obbligatoria tramite email a segreteria@spazioemusica.it.

In programma i Concerti per quattro violini concertati “senza basso” TWV 40:201-203, un unicum nella produzione di Telemann. Si tratta di un organico assolutamente inedito anche per un periodo così innovativo e sperimentale come il primo Settecento.

Ad alternarsi come violino di concerto ci saranno Rossella Croce – nota al pubblico anche attraverso le numerose registrazioni con Sony Classics, Arcana, Alpha, Cpo, Frame, Naive, Cipress, Brilliant tra gli altri – e Fabio Missaggia, di cui la Croce fu allieva. Matteo Zanatto, Alessia Turri e Isobel Cordone, anche l’arpa barocca, completano la formazione dei Musicali Affetti. Ad integrare il programma anche le sonate per 3 e 4 violini e continuo del primo Seicento veneziano: G. Gabrieli, G.B. Fontana e B. Marini.

L’ensemble “residente” del festival adotta in effetti diversi organici a seconda del repertorio, costituendo così una realtà di alto livello artistico allo stesso tempo stabile e flessibile. Un riferimento per diversi musicisti del territorio che è risultato diretto di venticinque anni di impegno del festival nella creazione di circoli virtuosi, sempre più necessari.

Il Festival è realizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Veneto, il sostegno di Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Aim Agsm, A.I.S. e Aquila corde

BIGLIETTI : Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a segreteria@spazioemusica.it

INFO: www.spazioemusica.it info@spazioemusica.it