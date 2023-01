I segreti di Villa Cordellina: Tiepolo experience

Non serve andare tanto lontano per godere di meravigliosa bellezza, ecco Villa CORDELLINA a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Visita guidata il 12/02/2023.

La guida autorizzata ci condurrà all’interno della villa dove visiteremo il Salone del Tiepolo e i suoi maestosi affreschi. Si prosegue la visita nelle altre sale: la sala azzurra, la sala degli uccelli, il seminterrato, la biblioteca e scopriremo la storia della famiglia Cordellina e delle altre famiglie nobili che hanno vissuto in questa dimora. Verranno aperte le suggestive cantine e le stanze segrete del secondo piano.



