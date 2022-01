I Piccoli Musici per la Giornata della Memoria

È una storia commovente quella di Brundibár, opera in due atti del compositore ceco di origine ebraica Hans Krása il cui libretto si rifà ad Aristofane. Protagonisti sono due orfani che per aiutare la madre malata raccolgono soldi cantando. La Prima andò in scena a Praga nel 1942. Poi l’autore e molti fra interpreti e musicisti furono internati nel campo di concentramento di Terezín dove, magicamente, riuscirono a rappresentarla con mezzi di fortuna per 55 volte.

Sabato 29 Gennaio 2022

Ore 20:45

Per non dimenticare

Teatro Comunale di Vicenza

I PICCOLI MUSICI coro

Mario Mora direttore

Intero: 22 euro

Ridotto over65: 17 euro

Ridotto under30: 10 euro

In vendita presso la biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza, la sede della Società del Quartetto e online sul sito www.tcvi.it

INFO: 0444 543729 www.quartettovicenza.org