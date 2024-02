“I luoghi dei Tiepolo in festa”, gli appuntamenti nel vicentino

Molti i luoghi in cui i Tiepolo hanno lasciato le loro straordinarie opere. Torna da venerdì 1° marzo con un calendario ancora più ricco di appuntamenti, la seconda edizione de “I luoghi dei Tiepolo in festa”, l’iniziativa della Rete dei luoghi dei Tiepolo, che prende spunto dal compleanno di Giambattista Tiepolo, nato a Venezia il 5 marzo 1696. Sarà l’occasione per il pubblico di visitare i principali siti che conservano opere di Giambattista e dei due figli Giandomenico e Lorenzo, partecipando agli eventi organizzati in Veneto, nel Miranese, “Terra dei Tiepolo”, ma anche in molte altre località della regione, in Friuli Venezia Giulia e in Germania.

Programma

Marzo 2 @ 9:00 - 13:00 - Pedalando con Tiepolo

Noventa Vicentina ed Este Via Matteotti, 10, Noventa Vicentina, VI

(Gratuito con prenotazione obbligatoria) Visite guidate alle Pale del Tiepolo nel Duomo di Noventa Vicentina, giro in bicicletta fino ad Este e visita del Duomo di Este. Pranzo presso il Patronato di Este (previa adesione). Prenotazione obbligatoria presso la FIAB (3487061021) o Comune di Noventa Vicentina (prenotazioni@comune.noventa-vicentina.vi.it)

Marzo 3 @ 10:30 - 15:30 - Un brindisi a Villa Valmarana ai Nani

Villa Valmarana ai Nani Via dei Nani, 8, Vicenza, VI

(A pagamento) Visite guidate dedicate allo stile inconfondibile degli affreschi di Palazzina e Foresteria e, per concludere, sarà offerto un un vino resso la Caffetteria. 20€ intero, comprensivo di ingresso, visita guidata e calice finale - 10€ ridotto sotto i 12 anni Prenotazione obbligatoria: info@villavalmarana.com / 0444 321803

Marzo 3 @ 11:00 - 16:00 - Caccia al dettaglio!

Villa Zileri Motterle Viale Zileri 46, Monteviale, VI, Italia

(A pagamento) Dalle 11:00 alle 16:00: verrà proposta al pubblico dei più piccoli la "Caccia al Dettaglio", organizzata e curata da Cooperativa Sociale TRAMA. Per l'occasione, con un supplemento di € 3,00 a bambino, sarà possibile approfondire in maniera ludica e giocosa la pittura del Maestro Giambattista Tiepolo.