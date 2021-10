HALLOWEEN REGGAE PARTY @ CSA ARCADIA

Pidduck Unplugged (live showcase)

Warm Up & After live by: Blood Pressure & Wavedub (100% Vinyl selection)

DOMENICA 31/10/2021 DALLE ORE 21:00 ALLE 02:00

Open doors 21.00



“Pidduck Unplugged" nasce come progetto semi acustico dal sapore tribale e selvaggio con l'intento di tornare a quel sound caldo e originale che ha sempre ispirato e incantato così tanto la reggae massive: la roots reggae music e i chant Nyabinghi.

Era da un po' che Pidduck stava scrivendo brani nuovi e nuove riddim, ed è così che si propone un acoustic show ricco di pezzi inediti, dalla melodia calma come il mare della sera alla tune "stepperina" full of fire!

Il trio è composto da: Pidduck (out of Earth Beat Movement) voce, chitarra e programmazione ritmica, Bebo (out of Earth Beat Movement) al basso e cori e Sato (out of Anima Caribe) alle tastiere e cori.

ATTENZIONE:

Tutte le attività saranno effettuate nel rispetto delle normative anti-contagio Covid-19.

Per accedere al Centro Sociale Arcadia, è necessario essere in possesso di green pass. In caso contrario, è possibile effettuare un test rapido all'ingresso al costo di 5 euro.