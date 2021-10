Halloween al Castello di Montecchio: festa con cena e DJ

Il castello di Giulietta e la perfetta location per la notte degli spettri. Allestimento a tema e per chi vuole passare una serata all’insegna del discernimento, oltre al dj set dalle 20:30 sarà possibile cenare con due menu speciali ( posti limitati)

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 dalle 18:00 alle 2.00

- Ristorante 28€

Tris di antipasti

-Trota salmonata affumicata con “l’occhio nero” di caviale

-Battuta di carne marinata al ginepro (tartare)

-cremoso di patata viola con vellutata di carote e zenzero

Primo

Ravioli ripieni di zucca con salsa al tartufo

Dolce

Tortino caldo al cioccolato fondente con salsa “Red” ai frutti di bosco

Acqua, vino (1 bot ogni 4 persone) e caffè compreso

_________________________________

- “Fantasma” 12€/15€

Hamburger di carne prodotto dalla cucina del castello, insalata, pomodori, formaggio, pane prodotto da fattore F patate fritte e salse 12€

+ birra da 0,4L Spaten 15€

_________________________________

- “Vampiro” 13€/16€

Hamburger di carne prodotti dalla cucina del castello, insalata e crema di zucca con tartufo pane di lievito madre prodotto da Fattore F patate fritte e salse 13€

+ birra da 0,4L Spaten 16€



Table Reservation:

Tommaso +39 346 016 5026

Giulio 3385919063

Castello 04441792115

? MUSIC BY ?

Dj Pelli + Luka



LOCATION

? Castello di Giulietta & Romeo

Evento +18

Chi si veste a tema uno shottino omaggio in entrata

La Direzione si riserva della selezione all' ingresso

E’ fortemente consigliata la prenotazione tavoli per garantire l’accesso in sicurezza e rispettando tutte le linee guida covid-19.



Per la prenotazione tavoli all'interno del bar è obbligatorio esporre il green pass.



Per la prenotazione tavoli all'esterno del bar e per consumare al banco non è obbligatorio esporre il green pass

_____