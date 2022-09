Arriva Gustus Vini e Sapori di Vicenza: in degustazione oltre 100 etichette

Gustus torna sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 nel chiostro del Conservatorio Arrigo Pedrollo.

L’occasione giusta per scoprire i vini autoctoni dei Colli Berici in una location speciale.

Un fine settimana da ascoltare e degustare tra banchi d’assaggio dei produttori delle DOC Colli Berici, Vicenza e Gambellara, assaggi di cucina del territorio e buona musica suonata dagli studenti del Conservatorio.

La rassegna sarà un’occasione per incontrare 25 produttori di aziende dei Colli Berici, Vicenza e Gambellara che, nel suggestivo chiostro del Conservatorio, racconteranno i loro vini e le loro storie. Proposte in degustazione ci saranno oltre 100 etichette, tra gli autoctoni Tai Rosso e Garganega, i bianchi Pinot Grigio e Sauvignon e i grandi rossi a base di Cabernet, Merlot e Carménère. Quest’anno l’organizzazione di Gustus al Conservatorio avrà anche una finalità benefica: finanziare il restauro di un affresco all’interno dell’edificio, custodito nella Sala Concerti Marcella Pobbe.

I banchi d’assaggio di Gustus saranno aperti al pubblico dalle 17.00 alle 22.00 di sabato 23 e dalle 17.00 alle 21.00 di domenica 24 ottobre. L’ingresso sarà regolamentato secondo le normative previste per la sicurezza sanitaria anti-Covid e si potrà accedere solo previa esibizione del green pass o CDC pass.

I biglietti in prevendita si trovano sul sito gustus.stradavinicolliberici. it.

BANCHI DI ASSAGGIO

I banchi d’assaggio di Gustus saranno aperti al pubblico dalle 17.00 alle 22.00 di sabato 8 e dalle 17.00 alle 21.00 di domenica 9 ottobre.

BIGLIETTI

Il biglietto di ingresso a Gustus comprende: calice degustazione, sacca a tracolla serigrafata, degustazioni libere di oltre 100 vini DOC, un piatto di tipicità gastronomiche

PREZZI

prevendita online a partire dal 15 settembre e fino al 7 ottobre: 15€

ingresso intero acquistato in loco: 20€

Info: gustus.stradavinicolliberici. it

MASTERCLASS

Sabato 8, ore 17.30

Senza tempo: l’anima rossa dei Berici

Una masterclass dedicata al Tai Rosso condotta da Gianni Fabrizio, curatore della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, considerato uno dei giornalisti di riferimento del

mondo del vino internazionale.

Domenica 9, ore 17.30

L’evoluzione del Gambellara

Un’approfondimento sulla denominazione vicentina con degustazione alla cieca di 8 vini di 8 produttori diversi, condotto dal sommelier e docente AIS Claudio Serraiotto.

Il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza raggruppa oggi ventisei soci provenienti da tutta la provincia. La produzione, che per l’annata 2020 si è assestata sui 1.770.000 bottiglie per la DOC Colli Berici e 410.000 bottiglie per la DOC Vicenza, vede una netta prevalenza dei vini a bacca rossa. I vitigni più coltivati sono Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Tai Rosso, mentre tra i bianchi troviamo Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon, Garganega e Chardonnay.

AZIENDE PARTECIPANTI A GUSTUS

• Cà Basso

• Cà Duso

• Cà Rovere

• Cavazza

• Cielo e Terra

• Collis

• Da Sagraro

• Dal Maso

• Fattoria Le Vegre

• Gianni Tessari

• Inama

• La Pria

• Marchetto – Basaltica

• Mattiello

• Pegoraro

• Pieriboni

• Piovene Porto Godi

• Puntozero

• Tenuta Castello di Rubaro-Vini Nani 1967

• Tenuta Monte San Giorgio

• Tenuta Natalina Grandi

• Tenuta Tarcisio Maule

• Tenuta Zai

• Vignato Virgilio

• Vitevis