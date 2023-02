Tonezza: graspolando al chiaro di luna e cena in rifugio

Lo Sci Club Tonezza propone l'attività "Graspolando al chiaro di luna" sabato 4 marzo 2023. Un'escursione notturna con le racchette da neve in località Altipiano di Tonezza del Cimone o Fiorentini.

La partenza è da Via Roma alle ore 17.30.

Seguirà una cena in rifugio.

Le graspolade in programma si effettuano con un minimo di 20 persone iscritte.

La prenotazione è obbligatoria, presso negozio "Da Paolo" (tel. 0445 749013) o al numero 342 5638923.

Il costo totale per l'uscita è di € 40,00 a persona e comprende:

- Guida alpina

- Accompagnatori

- Noleggio graspole (racchette da neve)

- Cena presso il rifugio o ristorante

- Durante il percorso vin brulè o the

Informazioni di contatto

Indirizzo organizzatore, Indirizzo info

Sci Club Tonezza

Via G. Marconi, 2

36040 Tonezza del Cimone

Telefono: (0039) 349 6789001

sciclubtonezzaad@gmail.com

www.sciclubtonezza.com/

Indirizzo prenotazioni

Da Paolo snc

Via Roma, 75/87

36040 Tonezza del Cimone

Telefono: (0039) 0445 749013