Il Grande Calcio a Valdagno, la storia del team biancoceleste negli anni d'oro

Si terrà il 28 maggio, alle 18.30 allo Stadio dei Fiori di Valdagno, la presentazione del libro Il Grande Calcio a Valdagno, nuovo lavoro dell’ autore e giornalista Gianni Poggi.

Nella sua grande esperienza del calcio vicentino, nel 2019 ha sviluppato l'idea di completare un tassello fino a quel punto mancante: scrivere delle gesta sportive della formazione che per decenni ha legato il proprio nome alla Marzotto. Ha così preso forma un'intensa attività di ricerca e indagine, tra vecchi bollettini aziendali, cartellini e archivi fotografici da cui spuntano i racconti di momenti di un calcio d'altri tempi. Piccolo tesoro di memoria si è rivelato il museo del calcio custodito all'interno dello Stadio dei Fiori e gelosamente curato dalla gestione della A.C. Real Valdagno.

Alla serata saranno presenti alcuni dei protagonisti degli anni gloriosi della Serie B, che daranno colore a quel libro dei ricordi che si sviluppa tra le pagine scritte da Poggi.

Per partecipare alla presentazione è obbligatoria la prenotazione al link https://bit.ly/3yJWOOL

Durante la serata, inoltre, dovrà essere mantenuto l'opportuno distanziamento tra i posti a sedere e i partecipanti avranno l'obbligo di indossare la mascherina.

Nelle fasi di ingresso e deflusso è vietata ogni forma di assembramento.

"È stato necessario – spiega l’autore- un lungo lavoro di ricerca e documentazione, reso difficile dalla mancanza di fonti e archivi locali. Fondamentale, quindi, il contributo del Museo del calcio Valdagno e di ex giocatori. Mi auguro che il libro faccia ricordaree conoscere grandi giocatori biancocelesti come Anzolin, Biasiolo, Masiero, Rumignani e Santagiuliana e il presidente Paolo Marzotto che ha portato la squadra a sfiorare la promozione in Serie A. È impensabile che una città come Valdagno non sia rappresentata almeno in SerieD, magari il libro potrà motivare la rifondazione del calcio valdagnese".

"Questo libro fissa un altro pezzo di storia cittadina - commenta il Sindaco, Giancarlo Acerbi - questa volta sotto il profilo sportivo, raccontando gli “anni d'oro” della nostra formazione calcistica. Solo alcuni anni fa abbiamo completato un'importante opera di ristrutturazione proprio di quella che per decenni è stata la patria del calcio valdagnese, lo Stadio dei Fiori, e che oggi vogliamo tutti come sede di un nuovo settore giovanile, per costruire, chissà, nuove glorie future.

Il calcio, così come tutto lo sport, è davvero importante e formativo, e non solo per le giovani generazioni. Vorremmo quindi cogliere qui l'occasione per ringraziare ancora una volta i tanti volontari e membri dell'associazionismo sportivo valdagnese che da sempre si spendono per far crescere la cultura dello sport e dell'attività fisica in città, partendo dai più piccoli e fino alle categorie Master, in una vasta gamma di discipline per ogni gusto e stagione. Anche in questa occasione ci torna alla mente il ricordo di una persona che è stata importante per il grande calcio agonistico giocato in città e su grandi palcoscenici italiani, ma anche per le tante ore spese sull'erba o nel fango a far crescere tanti giovanissimi come calciatori e soprattutto come uomini e donne. Questo è stato Roberto Anzolin."

Il Grande Calcio a Valdagno è pubblicato da Edizioni Gino Rossato, con il patrocinio del Comune di Valdagno, in collaborazione con A.C. Real Valdagno e con il contributo di Fineco Center Valdagno, Unipol Sai Agenzia Generale di Valdagno, Euro-Cart Cornedo Vicentino.

Gianni Poggi vive e lavora a Vicenza. Iscritto all’Ordine dei giornalisti, vanta diverse esperienze in campo radiotelevisivo. Tra i primi redattori di TVA Vicenza, ha ideato e prodotto per il canale del gruppo Videomedia news, speciali, programmi sportivi, oltre ad aver curato tante telecronache delle partite del Lanerossi Vicenza di Paolo Rossi, i dopo partita ed il talk show Assist.

Ha inoltre collaborato con TeleAltoVeneto, Radio Capital, Radio Star, Radio Vicenza International, Rca. Ha scritto di sport e di politica per media nazionali e locali ed ha gestito l’ufficio stampa di manifestazioni ed eventi anche internazionali.

Autore, produttore e conduttore di Uno contro uno, talk show con i grandi vicentini della cultura, dell’industria, dello spettacolo, delle professioni e dello sport trasmesso da TVA Vicenza. Ha collaborato con la testata on line Vvox per per la quale ha curato la rubrica settimanale di sport Zero tituli.

Nel 2014 ha pubblicato Dante e Renzo (Cierre Editore), dvd contenente le video interviste esclusive a Dante Caneva e Renzo Ghiotto, due “piccoli maestri” del libro omonimo di Luigi Meneghello. Nel 2017 ha pubblicato per Athesis/Il Giornale di Vicenza il documentario Vicenza una favola Real che racconta la storia del Lanerossi Vicenza di Paolo Rossi e G.B. Fabbri, distribuito in 30.000 copie con il quotidiano berico. Nel 2018 ha pubblicato il libro Da Nobile Provinciale a Nobile Decaduta (Ronzani Editore) sul fallimento del Vicenza Calcio e No Dal Molin – La sfida americana (Ronzani Editore), libro e documentario sulla storia del Movimento No Dal Molin. Nel 2019, sempre con Athesis/Il Giornale di Vicenza e Videomedia esce il documentario Magico Vicenza, Re di Coppe sul Vicenza di Pieraldo Dalle Carbonare e Francesco Guidolin, vincitore della Coppa Italia nel 1997.

Del febbraio 2021 il documentario Rossi Segna Vicenza sogna (Videomedia), che racconta i tre campionati di Paolo Rossi nel Lanerossi Vicenza.

Il suo nuovo lavoro Il Grande Calcio a Valdagno è pubblicato dalle Edizioni Gino Rossato e racconta la storia del calcio della città laniera tra il 1920 e il 1970. Il libro sarà in distribuzione esclusiva dal 29 maggio 2021 con il gruppo Athesis/Il Giornale di Vicenza.