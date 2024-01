Gran Gala du Cirque, acrobazie mercoledì al TCVI

Torna al Teatro Comunale di Vicenza il “Gran Gala du Cirque”, uno spettacolo di altissimo livello artistico e acrobatico, con un nuovo programma ed un cast rinnovato per proporre mercoledì 3 gennaio alle 20.45, l’essenza stessa del circo: acrobati, trapezisti, giocolieri e virtuosi del corpo, sul palco accanto ai principali artisti della comicità poetica visuale, in un suggestivo mix rappresentativo delle più accattivanti tendenze del live entertainment, da un’idea originale di Raffaele De Ritis e Alessandro Serena.

Il “Gran Gala du Cirque” in programma mercoledì 3 gennaio alle 20.45 è uno spettacolo per tutta la famiglia, con il suo format originale, che fonde tradizione e innovazione, recuperando la varietà del circo classico ed inserendola nelle forme moderne dello spettacolo popolare. Si propone al pubblico come una sorta di multiverso composto da mondi in continua espansione nel quale si accumulano visioni ed emozioni: ogni numero portato in scena proietta lo spettatore in atmosfere, colori, sentimenti differenti. Il racconto tipico del nouveau cirque si rifrange, come in un caleidoscopio, in tante diverse storie, un susseguirsi di scene poetiche, adrenaliniche, comiche, che restituiscono le mille sfaccettature dell’esistenza. Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio, il quartetto dei mimi ucraini Dekru, già protagonisti dello show del 2019, pluripremiati artisti di Kiev che guideranno il pubblico nell’esplorazione degli infiniti spazi fuori e dentro l’essere umano. Ma lo show rinnova costantemente il suo cast e quindi propone nuovi numeri scelti tra le novità del circo contemporaneo e i più grandi successi internazionali; in scena al Tcvi ci saranno dunque superstar provenienti da Las Vegas, dal Cirque du Soleil, dal Moulin Rouge e dal Lido di Parigi, artisti apparsi in programmi TV come America’s Got Talent e premiati nelle principali manifestazioni di settore come il Festival du Cirque de Demain, selezionati da Raffaele De Ritis e Alessandro Serena. I nomi degli artisti, sono, oltre al già citato Quartet Dekru: Enrique Turmo Boo, comico visuale; Tjasa Dobravec, danzatrice; Hng Thean Leong, giocoleria; Alexandra Tikhonovich, danzatrice con hula hoop; Lukas Machacek e Martina Illichova, danzatori in aria; Ernest Palchykov, equilibrista; Duo Kamikaze, equilibristi in sospensione.

Spettacolo unico nel suo genere, in grado di mettere in luce le diverse anime e le evoluzioni delle discipline circensi, il “Gran Gala du Cirque” è già stato applaudito da oltre 35.000 spettatori e ha dimostrato di saper entusiasmare il pubblico ovunque, dalle grandi arene all’aperto come quella di Funambolika (evento organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi) al Vittoriale di Gardone Riviera, fino ai contesti di festa popolare come il Carnevale di Venezia in Piazza San Marco, ma anche in teatri di tradizione come il Teatro Sociale di Trento e il Toniolo di Mestre, o moderni palcoscenici come la Tuscany Hall di Firenze. Gli show della compagnia Mosaico Errante sono stati apprezzarti nelle tournée all’estero, in Europa, in Australia, in Sudamerica e negli Emirati Arabi.

I biglietti per il Gran Gala du Cirque - ne restano pochi - costano 39,00 euro l’intero, 34,00 euro il ridotto over 65 e 27,00 euro il ridotto under 30.