Gran Galà Del Galateo in Villa Godi Malinverni

Ha senso parlare di galateo oggi? Esiste un modo per stare a tavola in modo elegante ma non ingessato, applicando i giusti codici di comportamento ma senza apparire antiquati o, peggio, snob?

Approfitta di una cena di gala per gustare piatti di stagione, ma anche il racconto di aneddoti storici, le regole del bon ton e delle buona maniere per accogliere i vostri ospiti con impeccabile eleganza. Impara l’arte e mettila da parte per le tue serate conviviali!

ALLA SCOPERTA DI NUOVI GUSTI E NOZIONI DI STILE

Venerdì 12 novembre, ore 20.00

Sarai accolto come un tempo all’ingresso della prestigiosa Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, sede dell’iniziativa, e accompagnato al tuo tavolo per gustare gli ottimi piatti del territorio. E, come in un gioco, tra una pietanza e l’altra, potrai ascoltare la storia affascinante delle buone maniere a tavola, di come sono nate le posate e magari sorridere ascoltando l’origine di tante regole che ora spesso appaiono strane.

Sarà un modo divertente per trascorrere una serata in compagnia, con un tocco di classe in più: portando a casa il ricordo di una serata insolita e le nozioni del bon ton a tavola, a cura di Tiziana Busato – docente e scrittrice di Galateo e protocolli Internazionali.

PROGRAMMA

Ore 20.00: arrivo dei partecipanti e controllo Green Pass. Saluto di benvenuto e introduzione nelle sale affrescate della Villa.

Ore 20.30: cena ai tavoli condita da aneddoti di galateo in riferimento alle singole pietanze del menu

> Trilogia di formaggi: dallo stracchino allo stravecchio, passando per la caciotta

> Tagliere di salumi della Pedemontana in assortimento

> Primo: risotto zucca e porcini dell’Altopiano

> Secondo: petto d’anatra laccata all’arancia, con contorno di radicchio di Treviso e piselli di Lumignano

> Dolce: sfoglia leggera alle castagne de.co. di Lugo

> Caffè e grappe venete

Vini in abbinamento.



CARATTERISTICHE

l’iniziativa si svolge con un minimo di 40 partecipanti

I tavoli sono da 6 persone, gruppi minori saranno aggregati allo stesso tavolo nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

la quota comprende: menu sopra descritto, spiegazioni di bon ton a tavola, quota assicurativa.

la quota non comprende: il trasporto, extra di carattere generale e quanto non scritto nel “comprende”.

Ricevimento alle ore 20.00 all’ingresso di Villa Godi Malinverni .

ATTENZIONE: per effetto del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021, la partecipazione è subordinata al possesso del Green Pass per ogni persona iscritta. L’organizzazione rispetta le nuove normative anti-Covid.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 40,00 con minimo 40 partecipanti

Prenotazioni qui: https://www.gentesviaggi.it/.../villa-godi-malinverni-il...