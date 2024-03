Gothic Easter Night: She Past Away, unica data in Italia

"Gothic Easter Night" domenica di Pasqua, il 31 marzo 2024, presso il Totem Club di Vicenza Ovest. Questa serata speciale vedrà il ritorno sul palco del celebre duo turco She Past Away, conosciuti per il loro influente contributo al revival del gothic rock. Volkan Caner e Doruk Öztürkcan, con la loro mescolanza unica di chitarra, synth e voci suggestive, promettono di incantare il pubblico con brani che hanno segnato la storia del genere, come "Ritüel", "Katarsis" e "Durdu Dünya".

La serata si aprirà con le Eat Girls, un trio francese tutto al femminile proveniente da Lione, che porta sul palco un mix intrigante di new wave anni '80, post punk e indie rock, garantendo un'apertura della serata ricca di energia e stile.

Dopo il live, la notte continuerà con l'After Show Party, una celebrazione dei suoni Electro, Gothic, Industrial, EBM, NWD, New Beat, Minimal e Retro 80, con i DJ Emy, Whipping Boy e Brux pronti a guidare la danza fino alle prime luci dell'alba.

Night Breeze Gothic Industrial Movement presenta:

Domenica di Pasqua 31 Marzo 2024

SHE PAST AWAY in concerto

unica data in Italia!

prevendite su:

https://www.mailticket.it/manifestazione/5238

? Apertura porte ore 22:00

? Ingresso al live € 22,00

Totem Club

Via Vecchia Ferriera 133 - Vicenza Ovest

info 339 4155624