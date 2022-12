Gli Stellari in concerto alla Bierstube Treff

Gli Stellari, uno dei gruppi vicentini più amati, è in concerto sabato 17 dicembre 2022 alle ore 21,30 alla birreria Bierstube Treff

SABATO 17/12/2022 ALLE ORE 21:30

Bierstube Treff viale Verona, 93 Vicenza

GLI STELLARI

Sergio Gonzo: tromba

Antonio Gallucci: sax Tenore

Luca Moresco: trombone

Giovanni Zordan: basso

Giulio Faedo: batteria

Nati nel 2011 dall’incontro fortunato di una sezione fiati ed una batteria scoprono da subito l’energia del loro sound e si esibiscono in tutta Italia in manifestazioni di strada, jazzclubs ed eventi privati.

Gli Stellari hanno all’attivo 4 album: “La Disseminazione”, “Il Buon Tempo”, “Intoppo Spaziale” e “Redemptio Stultorum” oltre al disco di cover famose “Coverte”. La loro musica è radicata nella tradizione afro americana (jazz, funk,etc…) ma sono influenzati da un’infinità di stili come il rock, l’improvvisazione di stampo europeo, il drum&bass, il dub, ritmi afro cubani e tanto altro…

Stupiscono per l’originale e variopinto impatto sonoro e la loro energia nelle esibizioni Live.