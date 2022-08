Escursione: Giro delle Malghe di Caltrano

????? ??????????? insieme all’??????????????? ???????? ?? ???????? propongono per il 10 settembre 2022 una suggestiva ?????????? per scoprire la natura e la storia del territorio montano di Caltrano, nel lembo sud-occidentale dell’Altopiano dei 7 Comuni.



Il percorso attraverserà alcuni luoghi del Giro delle Malghe, un circuito ad anello che inizia e termina al Rifugio Bar Alpino. Nella prima parte del percorso ci addentreremo in uno splendido bosco di abeti e faggi per immergerci subito nella silenziosa natura di questi luoghi; proseguiremo poi lungo una strada in cui potremo osservare alcune testimonianze della Grande Guerra, fino a raggiungere Bocchetta Paù, balcone naturale che si affaccia sulla Val d’Astico.

Qui è d'obbligo una sosta per ammirare il panorama prima di rientrare al punto di partenza, passando accanto ai pascoli di malga Paù e malga Carriola. Al termine dell'escursione si potranno degustare prodotti tipici presso il Rifugio Bar Alpino.



Programma:

• Ritrovo presso il Rifugio Bar Alpino a Caltrano, in località Pozza del Favero, alle ore 9:00.

• I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del territorio montano dalla Guida Ambientale Escursionistica Chiara Bertacco.

• L’arrivo previsto per le 11.30 sarà sempre presso il Rifugio Bar Alpino

• A seguire degustazione di prodotti locali.



Percorso

• Durata: 2h e mezza circa

• Lunghezza: 7 km

• Dislivello: 240 m circa

• Livello di difficoltà: medio/facile



Iscrizioni

La passeggiata è completamente gratuita ma la prenotazione è obbligatoria entro il 7 settembre. Per prenotare basta inviare un messaggio al numero 348/8964870 o via mail a hello@tasteadv.it indicando nome/cognome e numero partecipanti.

Massimo 30 posti disponibili.



Informazioni:

Si richiedono scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua e abbigliamento idoneo alla stagione.



La passeggiata è adatta a famiglie e bambini, ma non con il passeggino.



Il parcheggio si trova sul punto di ritrovo, presso il Rifugio bar Alpino in località Pozza del Favero.



In caso di maltempo l'evento verrà recuperato il sabato successivo con le stesse modalità.



Per l'evento verranno adottate le misure di prevenzione anti Covid-19 vigenti.