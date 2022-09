Giovanni Succi live al Porto Burci

???????? ????? ????. In apertura ?? ?????? ??????, accompagna il violinista ?????? ????.



Giovanni Succi.

Difficile riassumere in poche righe il percorso artistico di Giovanni Succi. Autore, musicista rock, interprete, personalità unica nel nostro panorama underground.

Elemento cruciale in due band straordinarie come Madrigali Magri (1994 - 2004) e Bachi Da Pietra (dal 2005 ad oggi). Ha collaborato con Jason Molina, Emidio Clementi, Riccardo Gamondi, Ivan A. Rossi, Manuel Agnelli, Xabier Iriondo, Uochi Toki. Solo la discografia principale, tra collaborazioni ed uscite ufficiali, conta 22 titoli.



Lo Strano Frutto.

Lo Strano Frutto è il progetto solista di Enrico Cappozzo ex Muleta e iMelt.

L’immediatezza è l’esigenza che sta alla base di questo approccio musicale che si concentra sulla musica come tramite per parlare della vita, delle difficoltà e dei sogni di un uomo come tanti. Figlio della scena underground degli anni ‘90, Enrico Cappozzo riesce ad emozionare per l’onestà dei suoi testi e della sua storia. Dopo "Mi innamoravo di tutto quello che cadeva dal terzo piano" uscito ad aprile 2018 per la PsicoLabel di Giorgio Canali, e il self title del 2019, Lo Strano Frutto torna con il singolo "Ballando Un Po‘", primo episodio de Lo Strano Frutto nel Ghetto, serie di brani in co-produzione con artisti di vario genere e natura che avranno totale libertà di interpretazione e arrangiamento.



Ingresso gratuito. La consumazione è riservata ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa).

Apertura bar 19:00.

Venerdì 9 settembre 2022 ore 21:00.