Giornata nazionale delle oasi WWF agli Stagni di Casale

Domenica 7 maggio, dalle 9.00 alle 19.00, il WWF Vicenza-Padova organizza una giornata all’insegna della natura e della biodiversità presso l’Oasi degli Stagni di Casale “Alberto Carta”, una delle ultime aree umide della pianura vicentina.



L'Oasi sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito.

I visitatori potranno scoprirla in autonomia, oppure usufruire delle visite guidate che si terranno durante tutta la giornata.

All'interno dell'area protetta vi sarà la possibilità di partecipare a laboratori di educazione ambientale ed attività ludiche, per tutte le età, per conoscere meglio la nostra Oasi ed il WWF.



Troverete, inoltre, uno stand dedicato ai gadget dove sarà possibile iscriversi all'associazione, ed un punto ristoro a cura di EQUObar.



Sarà un’occasione per raccontare la bellezza che viene tutelata nelle aree naturali protette, per parlare delle specie simbolo e dei preziosi e unici habitat che tali zone difendono.

In particolare, verranno presentate le azioni e gli obiettivi del progetto Life "URCA ProEmys" a salvaguardia della Testuggine palustre europea, specie rara e preziosa e fortemente minacciata.



Parcheggio e ingresso in via Zamenhof, fronte sede Arpav. Possibilità di pranzare al sacco nell'area ricreativa.



Per ulteriori informazioni scriveteci alla nostra mail: vicenzapadova@wwf.it



Gallery