Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: gli eventi in programma

Il Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso ha evidenziato un aumento dei pazienti, sempre più giovani, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla a Vicenza. In Italia, le persone affette da queste patologie sono cresciute da 300.000 nel 2000 a oltre 3 milioni oggi, rendendo i DCA la principale causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Nonostante il parziale rifinanziamento del Fondo per l'assistenza a queste persone, l'importanza di una stabile allocazione di risorse rimane cruciale. Nel 2023, il centro DCA di Vicenza ha gestito 450 utenti, metà dei quali minori di 18 anni, sottolineando l'impatto di queste malattie non solo sui diretti interessati ma anche sulle dinamiche familiari. Questi disturbi, spesso correlati ad altri problemi come ansia, depressione e autolesionismo, richiedono un'attenzione crescente a livello sanitario e sociale.

La dott.ssa Alessandra Sala, responsabile del Centro, sottolinea come i disturbi del comportamento alimentare, essendo patologie psichiatriche invalidanti, influenzino profondamente non solo chi ne è affetto, ma anche l'equilibrio familiare, evidenziando l'importanza del sostegno ai familiari. Il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica, riconosce il valore della collaborazione tra il Centro DCA, le associazioni e le istituzioni per sensibilizzare e prevenire questi disturbi nella comunità.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN CITTÀ

Di seguito le iniziative in programma in Città in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dal 15 marzo 2024.

La luce LILLA: verranno illuminati diversi monumenti storici della città di Vicenza: Il Teatro Olimpico, le colonne di piazza dei Signori e la facciata dell’Ospedale San Bortolo. Verranno consegnati fiocchetti LILLA ai negozianti che aderiranno all’iniziativa e in alcune sedi pubbliche, quale quella del Polo Bridge in Contrà Apolloni 13. Verranno illuminati anche alcuni monumenti di Montecchio Maggiore, le fontane di Piazza Duomo e di via Roma e ad Arzignano si colorerà di lilla l’Ospedale e la Fontana Dafne nel centro storico.

Il Teatro: venerdì 15 marzo al Teatro San Marco andrà in scena uno spettacolo dedicato a questo delicato tema: “La Voce”, realizzato da Farmacia Zoè e aperto gratuitamente al pubblico su prenotazione al link https://tinyurl.com/LaVoceVicenza

I Gazebo: venerdì 15 marzo dalle ore 9.00 alle 14.00 presso l'atrio di entrata dell'Ospedale San Bortolo - Lato Viale Rodolfi, i volontari di Associazione Midori informeranno sui disturbi alimentari.

I Laboratori per i genitori: sabato 16 marzo 9.30 - 13.00, in Fondazione Monte di Pietà si realizzeranno laboratori per i genitori al fine di fornire strumenti pratici per affrontare il disagio e la fragilità e altri dedicati ai giovani. “Il silenzio – linguaggio non verbale e comunicazione intergenerazionale” gratuito, prenotazione obbligatoria

Lo Sportello LILLA per la ZGEN: sabato 16 marzo ore 15.00 - 18.00 Sportello LILLA presso il Polo Bridge di Vicenza per adolescenti che chiedono un supporto. Prenotazione obbligatoria: Dott.ssa Barbara Volpato e Dott. Julien Montecchi. Tel. 392.4854147 o bridge@vicenzafochildren.it

GLI EVENTI IN PROGRAMMA PRESSO IL POLO BRIDGE

Presso il Polo Brige, in Contrà Apolloni 13 a Vicenza, si svolgeranno inoltre le seguenti iniziative:

Lunedì e mercoledì su prenotazione colloqui di supporto a genitori che vivono situazioni di Disturbi del Comportamento alimentare in famiglia con la Dott.ssa Barbara Volpato Referente Clinica del Progetto Bridge, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta.

Tutti i martedì dalle 15 alle 18 i laboratori per i giovani

Laboratorio "il Corpo" e Laboratorio "L’Identità di genere” per adolescenti dell’ultimo triennio di scuola superiore. Temi intorno a cui aprire un dialogo e un confronto, nella dimensione di un gruppo dove si può esprimere ciò che ci si sente di voler condividere. Con il Dott. Julien Montecchi, Psicologo psicoterapeuta.

Sportello telefonico “pronto? Mamma chiama mamma” per le neomamme e future mamme, gratuito e riservato, gestito da Mamme volontarie formate.

L’associazione CONVIVIUM ha l’intento è di offrire ascolto e vicinanza emotiva, la mamma richiedente è accolta e affidata a una mamma volontaria con cui concorderà la periodicità delle chiamate. Per info chiamare il 3287525295 o scrivere a assconvivi@gmail.com https://associazioneconvivium.weebly.com/

LUNEDÍ E MERCOLEDÍ dalle 15 alle 17 LABORATORIO PSICO-SOCIOEDUCATIVO PER ADOLESCENTI.

Con la Dott.ssa Barbara Volpato Referente clinica del Progetto Bridge, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta.

Mercoledì dalle 18 alle 19.30 gruppo ama (cadenza quindicinale)

dedicato ai genitori che hanno un famigliare con disturbo del comportamento alimentare.

Dott.ssa Barbara Volpato Referente Clinica del Progetto Bridge, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta.

Giovedì dalle 15.30 alle 14 sportello di ascolto e prima informazione (cadenza quindicinale)

I volontari dell’Associazione MIDORI appositamente formati, sono a disposizione delle famiglie, per accogliere le preoccupazioni su un disagio con il cibo, dare informazioni relative ai centri di cura specialistici, e su percorsi di condivisione e sostegno. www.associazione-midori.it

I laboratori preparatori gratuiti fino a giugno 2024

Saranno attivai inoltre laboratori gratuiti, in programma fino a giugno sempre presso il Polo Bridge: “Corpo", primo e terzo martedì del mese dalle 15.00 alle 16.30; e "Identità di genere" il secondo e quarto martedì del mese dalle 15.00 alle 16.30 presso il Polo Bridge, in contrà Apolloni n.13 a Vicenza, con la Dr.ssa Barbara Volpato e il Dr. Julien Montecchi.