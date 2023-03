Giornata dei Colli Veneti, il programma a Vicenza e provincia

E domenica 26 marzo saranno davvero numerosi gli eventi che animeranno le Colline delle province di Treviso, Padova, Vicenza e Verona. In programma visite guidate, aperture straordinarie di luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, spettacoli, incontri, mercatini, ma anche eventi enogastronomici e degustazioni dedicate ai prodotti d’eccellenza delle are e coinvolte dal progetto, per un totale di oltre 300 modi diversi di festeggiare le aree collinari del Veneto.

Gli appuntamenti in provincia di VICENZA



ALTAVILLA VICENTINA

Ristorante Cucina Tipica 11.00-14.00 – Ristorante Crichelon – Menu à la carte – Prenotazione obbligatoria allo 0444 375062

ALONTE

Calici in Villa Trevisan – Giornata Regionale nei Colli Berici 9.30-13.00 – La Pria Organic Winery-Villa Trevisan – Via Roma, 43 – Evento a pagamento: €15,00 – Prenotazione consigliata: hospitality@lapria.it – 333-3919209

ARCUGNANO

Passeggiata nei Colli alla scoperta degli Oratori. 8.00-12.00 – Pro Loco Arcugnano – Evento a pagamento: 3 € Non Soci Pro Loco – 2 € Soci Pro Loco (Di qualsiasi Pro Loco) – Prenotazione obbligatoria per una buona organizzazione, al form https://forms.gle/fc1Fuyih6LCjzkrf9 o al numero Whatsapp +390444240488

ARSIERO

Passeggiando per Arsiero e le sue valli 9.00-13.00 – Val di Riofreddo | Pro Loco Arsiero – Evento a pagamento: 5 € – Prenotazione obbligatoria entro 24/03/2023 – proarsiero@libero.it 3400012897 3293331614

BARBARANO MOSSANO

Aperitivo con il Contadino ore 10.00 – via Calbin 24 | Cantina Pegoraro – Evento a pagamento: 25 € a persona – Prenotazione necessaria entro sabato 25 marzo, ore 12:00 via email a accoglienza@cantinapegoraro.it – 0444 886461

Escursione La perla dei Berici, ore 14.00 – via Palma, 18 – Noi Don Giuseppe Zanettin APS – I partecipanti devono essere tesserati con un circolo Noi Associazione – Prenotazione non necessaria – noizanettin@gmail.com – 377/5941808

BARBARANO VICENTINO

Escursione guidata sui colli di Barbarano, ore 9.00-16.00 – Via S. Martino, 29 | Montigo.it – Accompagnatori di Media Montagna, Magia di Barbarano – Evento a pagamento: 30 euro intero – 10 euro ridotto -Prenotazione obbligatoria: 3333385389

BASSANO DEL GRAPPA

Passeggiata con colazione all’alba sui colli bassanesi, ore 5.45 – via dei Prati, 24 | Buseta Botòn – Quota di partecipazione con colazione euro 15; bambini fino a 12 anni gratuiti. Pacchetto famiglia 4 adulti euro 40. – Prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo ore 14 al form https://forms.gle/iKMQa38Pot39opga9 oppure angela@busetaboton.com oppure 3497505506

18° marcia podistica VITTORELLI IN CORSA ore 8.00-13.00 – Impianti sportivi S. Michele – Bassano del Grappa | Scuola Nordic Walking Bassano, Comitato genitori scuola secondario 1° grado – J. Vittorelli – Bassano del Grappa – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – 333 6794141

A SPASSO CON L’APE REGINA ed apertura ALVEARI ore 8:30 – 10:00 – 14:00 – 16:00 – via Angarano, 77 presso il cortile di Palazzo Bonaguro | Apicoltori Marostica – Evento gratuito. – Prenotazione non necessaria. – WhatsApp 331 2040454

Bicicollinando tra Bassano e Marostica, ore 8.30 ritrovo, partenza ore 9.00 -via Angarano, 77 | COLDIRETTI VICENZA- CAMPAGNA AMICA – TERRANOSTRA, Bike Adv, Fiab Bassano del Grappa, Comune di Bassano del Grappa – Evento a pagamento: € 2,00 per gli associati Fiab, € 5,00 per i non associati Fiab da pagare all’iscrizione prima della partenza – Prenotazione obbligatoria – info@bikeadv.it– mob 335 6292007 – 0444189600

Il gusto di Valrovina, ore 13.00 – Osteria Mirasole – Evento a pagamento: intero 40€, ridotto 20€. – Prenotazione al numero 0424 504847.

Le colline raccontano, ore 15.00-18.00 – Contrà Corte S. Eusebio, 7 | Pro Bassano – Evento a pagamento: contributo partecipazione 8 euro (per i bambini gratuito) – Prenotazione obbligatoria entro il 24 marzo alle ore 12:00 – info@probassano.it 0424 227580 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00

CALTRANO

Tra colli e contrà.. un passo alla volta, ore 9.00-13.00 – Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, “Un passo alla (S)volta” Guide Ambientali Escursionistiche – Evento a pagamento: adulti € 15,00, bambini 6-12 anni € 13,00, sotto i 6 anni gratuito – Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di Sabato 25 Marzo, via e-mail info@visitpedemontana.com oppure via WhatsApp al numero 3792117336. – Si consiglia di indossare scarponcini trekking e abbigliamento adatti alla stagione, e di portare con sé una scorta personale di acqua.

CALVENE

Biciclettando da Calvene a Thiene, ore 8.45-15.00 – Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, Bike3King, PachaMama Viaggi e Vacanze – Evento a pagamento: € 35,00 a persona. – Prenotazione obbligatoria entro le ore 15:30 di Venerdì 24 Marzo – info@visitpedemontana.com – WhatsApp 3792117336. Posti limitati (massimo 20 partecipanti adulti). L’esperienza si terrà con un minimo di 10 partecipanti.

CASTEGNERO

Primavera sui Colli Berici, ore 9.00 – Via Fontana Fozze, 39 | Trekkin2thewild, La Terra degli Euganei, Azienda Agricola Costalunga Vini – Evento a pagamento: Intero € 15, Ridotto € 10 – Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di Venerdì 24 Marzo al 3492188652 o info@trekkin2thewild.com

CASTELGOMBERTO

Vivi la natura, ore 9.00-18.00 – Agriturismo El Magasin – Eventi gratuiti. Con degustazioni a pagamento – da € 10 a € 30 – Prenotazione consigliata – info@elmagasin.it – tel. 3383170317

CHIUPPANO

Soundiversity: Voci dalle colline – Escursione sulle colline delle Bregonze, ore 9.00 – Piazza S. Daniele | Biosphaera – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.biosphaera.it/esperienze/experience/escursione-voci-dalle-colline-vicenza-bregonze-387 – info@biosphaera.it – 04451716489

Biciclettando da Chiuppano a Thiene, ore 8.45-15.00 – Piazza dei Terzi – Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, Bike3King e PachaMama Viaggi e Vacanze

Evento a pagamento: € 35,00 a persona. – Prenotazione obbligatoria entro le ore 15:30 di Venerdì 24 Marzo, via email info@visitpedemontana.com o WhatsApp al numero 3792117336. Posti limitati (massimo 20 partecipanti adulti). Per maggiori informazioni contattare il numero 0445804837. L’esperienza si terrà con un minimo di 10 partecipanti.

COLCERESA

Valli e Colli di Colceresa, ore 9.00-13.00 – Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, Chiara Bertacco, Guida Ambientale Escursionistica – Evento a pagamento: adulti € 35,00, 11-16 anni € 25,00, sotto 11 anni € 10,00 (per escursione e pranzo presso la Trattoria da Battista; menu riservato sotto gli 11 anni). – Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di Sabato 25 Marzo – info@visitpedemontana.com – WhatsApp 3792117336. – Scarponcini da trekking adatti alla stagione e alle condizioni metereologiche, e scorta personale d’acqua. Si consiglia di portare con sè bastoncini da trekking, abbigliamento a strati e giacca antipioggia.

Soldamare Trail autogestito, ore 9.30-12.30 – Piazza Molvena | Soldamare Team, Comune di Colceresa – evento gratuito – prenotazione non necessaria – soldamareteam@gmail.com | 3471517780

FARA VICENTINO

Arte Natura tra Pra Fontana e Cion, ore 8.00 ritrovo – 8.30 partenza – Piazza Arnaldi 1 | Pro Loco Fara Vicentino – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24

GRISIGNANO DI ZOCCO

Promozione Giornata dei Colli, ore 8.00-18.00 – Comune di Grisignano di Zocco – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – sindaco@comune.grisignano.vi.it – https://www.fieradelsoco.it/

LONIGO

Festa della sopressa De.Co. di Lonigo e del Tai Rosso DOC dei Colli Berici dalle 10,00 alle 24 – dal 24 al 26 marzo – Giardini di Piazza Giacomo Matteotti | Consorzio Vini Colli Berici, Comitato storico culturale MCD Lonigo, Circolo enologico Leoniceno “Colli Berici”, Caseificio Sociale Ponte di Barbarano, Locandieri Leoniceni

TOUR GUIDATO alla ROCCA PISANA e passeggiata nel PARCO STORICO ore 11.00 / 13.00 /15.00 / 17.00 – via Rocca, 1 | IAT Lonigo, Pro Loco Lonigo, Comune di Lonigo – Evento a pagamento: 18 € intero – 10 € dai 13 ai 17 anni – gratuito fino ai 12 anni (da pagare in loco) – Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/dtCQULYSrGnzMuTp7

LONGARE

Il cammino di Adelaide, Regina, Imperatrice e Santa Adelaide ore 8.30-14.00 – Lumignano | Pro Loco Longare – Evento a pagamento: 7 € adulti – ragazzi fino ai 12 ani 5 € – bambini gratuito – Prenotazione obbligatoria a consorzio@colliberici.it – info@prolocolongare.it

Anello di Lumignano con visita all’Eremo di San Cassiano e degustazione in cantina, ore 9.00-16.00 – Piazza Mazzaretto, Lumignano | Michele Savio – Evento a pagamento: 20€ adulti, 10€ ragazzi dai 12 ai 15 anni se accompagnati dai genitori – Prenotazione obbligatoria entro il 25 marzo 2023 al 3402960979 o michele.savio@alice.it

Biodiversità in Colle, ore 9.30-11.45 – Azienda Agricola Carlan Agnese – Evento a pagamento: € 5,00 (bambini al di sotto dei 2 anni compiuti, ingresso gratuito) – Prenotazione obbligatoria al numero 3495652901

LUGO DI VICENZA

A spasso per i Colli di Lugo ore 8.30 e 15.00 – Pro Lugo – Evento gratuito – prenotazione necessaria a eventi@prolugo.vi.it

MALO

Biciclettando da Malo a Isola Vicentina, ore 8.45-15.00 – via Molinetto, 16 – Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, Bike3King, PachaMama Viaggi e Vacanze – Evento a pagamento: € 35,00 a persona. – Prenotazione obbligatoria entro le ore 15:30 di Venerdì 24 Marzo – info@visitpedemontana.com – WhatsApp 3792117336. Posti limitati (massimo 20 partecipanti adulti). L’esperienza si terrà con un minimo di 10 partecipanti.

MAROSTICA

Asiniamo, ore 9.00 – Fattoria La Pachamama – Coldiretti Vicenza, Campagna Amica Vicenza, Comune di Marostica – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria al numero 347 4916146 – maurizio@asineriasociale.it – In caso di pioggia l’evento viene annullato

Tra Borghi e Contrade, ore 10.00 – Piazza Castello | Pro Marostica – Evento a pagamento: tariffa unica €8,00 – gratuito minori di 6 anni – Prenotazione obbligatoria 0424 72127 –info@marosticascacchi.it

Marostica Medievale, ore 10.30 e 15.00 – Piazza Castello | Pro Marostica – Evento a pagamento: tariffa unica €10,00 – gratuito minori di 6 anni – Prenotazione obbligatoria 0424 72127 –info@marosticascacchi.it

L’asparago bianco nel piatto, ore 12.00-14.00 – Agriturismo Ca’ Tres, Terranostra Vicenza, Coldiretti Vicenza, Campagna Amica – Pranzo a pagamento – Prenotazione obbligatoria: 042475784 – info@agriturismocatres.it – Sarà possibile acquistare gli asparagi bianchi di produzione aziendale

MONTECCHIO MAGGIORE

Scollinando con Amore a Montecchio Maggiore, ore 9.00-13.00 – Pro Loco Alte Montecchio, Comune di Montecchio Maggiore, Agriturismo I Peccati della Terra, Gruppo Sportivo Non Vedenti – Vicenza Onlus, Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale Vicenza – Evento a pagamento: 8,00 € intero – 6,00 € soci Pro Loco Alte Montecchio e bambini fino ai 10 anni – Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 24 marzo ore 18:00 inviando un’email a: info@prolocoaltemontecchio.it o un sms al numero: 340-0796224

MONTECCHIO PRECALCINO

Scollinando 2023 ore 10.00-17.00 – via San Rocco, 16 | Pro Loco Montecchio Precalcino – Evento a pagamento: 3€ – Prenotazione non necessaria – info@prolocomontecchio.it

MONTEGALDA

Il respiro e l’anima di Don Giuseppe e Antonio Fogazzaro: passeggiata nei luoghi del romanziere, ore 10.00-12.00 – Piazza Marconi, 3 | Associazione Culturale Memorabilia, Comune di Montegalda, MUVEC (Museo Veneto delle Campane) – Evento a pagamento: Intero 10€, gratuito sotto i 6 anni –

Prenotazione obbligatoria – memorabilia.storia@gmail.com/ 3401066667/3486627583

MONTORSO VICENTINO

Aperitivo in Villa ore 10.00 – Pro Loco Montorso Vicentino – Evento a pagamento: 5 € – Prenotazione obbligatoria: 368 7186307 –prolocomontorsovi@gmail.com

MOSSANO

Menù Colli Veneti, ore 12.00-14.00 – Agriturismo Da Sagraro, Terranostra Vicenza, Coldiretti Vicenza, Campagna Amica – Evento a pagamento: 25€ – Prenotazine obbligatoria via e-mail sagraro@inwind.it o al tel. 3472907072 – O444886217 – Evento si svolge con qualsiasi condizione meteo

MUSSOLENTE

Passeggiata alla scoperta di Mussolente tra storia e natura, ore 9.15 – Parcheggio in SP75 1a | Beescover – Evento a pagamento: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni – Prenotazione obbligatoria, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, al link: https://bit.ly/3V3eY8x

NANTO

Passeggiata + PIC NIC in Oliveto ore 9.45 – Piazza Castello | Pro Loco Nanto – Evento gratuito (pic nic libero – eventuale pranzo alla Pro Loco a pagamento da 10 €) – Prenotazione obbligatoria entro il 20 Marzo a nanto@proloconanto.it o al 351/8466629 – Evento solo in caso di bel tempo.

ORGIANO

I Promessi Strodi ore 8.30 – Pro Loco Orgiano – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – 346 2494599

POJANA MAGGIORE

Dalla collina alla pianura, alla scoperta delle risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche nelle terre del Palladio

Villa Pojana | Unione Comuni Basso Vicentino – Comune di Barbarano Mossano, Comune di Campiglia dei Berici, Comune di Noventa Vicentina, Comune di Sossano, IPA Associazione Comuni Area Berica, Istituto Regionale Ville Venete, Fondazione Homo Viator, Gruppo Girabasse di Noventa Vicentina (Fiab di Vicenza), Pro Loco di Pojana Maggiore, Pro Colli di Barbarano, Italia Nostra Onlus Sezione Medio e Basso Vicentino, Scatola Cultura s.c.s. Onlus

ore 20.45, Venerdì 24 marzo – sala G. Geremia – 0444/898033 / cultura@unionecomunibassovicentino.it

ore 7.45 – 14.00 – biciclettata – Evento a pagamento: Quota assicurativa di euro 3,00 a persona da versare in loco il giorno 26 marzo – Prenotazione per la biciclettata (a cura della Pro Loco di Pojana Maggiore) entro il giorno 23 marzo tramite whatsapp al n. 351 5646879 oppure via email plpojanamaggiore@gmail.com

ore 15.00-16.00 e 17.00 – visite guidate alla Villa -Prenotazione obbligatoria via email: info@scatolacultura.it

ore 15.00-16.00 e 17.00 – laboratori in Villa – Prenotazione obbligatoria via email: info@scatolacultura.it

ore 15.00-18.00 – mostra nelle cantine della Villa – 0444/898033 / cultura@unionecomunibassovicentino.it

ore 14.00-18.00 – mostra prodotti locali nella zona retrostante della Villa – 0444/898033 / cultura@unionecomunibassovicentino.it

SAREGO

Un viaggio culinario dalla collina alla pianura attraverso piatti tipici da degustare

Agriturismo il Gran Duca – Prenotazione gradita tel. 3497331656 – Proposta: Gargati al Granduca; piatto contadino (sopressa nostrana, asiago,broccolo fiolaro e polenta); torta di mele

RISTORANTE IL BROLO – Prenotazione gradita tel. 3477214458 – Proposta: Paccheri con baccalà, oliva di taggia e capperi; Baccalà alla vicentina con polenta

Trattoria Girobanco 25 – Prenotazione gradita – tel. 3406199508 – Proposta: cestino funghi e crema di formaggi polenta e salame; pasticcio al radicchio o bigoli all’anitra; grigliata mista di carne o arrosto di maiale; contorni

Peccati di Pizza e di Gola – Prenotazione gradita – tel. 0444 821434 – Proposta: Pizza al radicchio salsiccia e asiago

Agriturismo La Luna Nel Pozzo – Prenotazione gradita: tel. 0444436825 – Proposta: Bigoli all’anitra accompagnati da un calice di Garganega brut; Coniglio in tecia accompagnato con calice di Tai rosso

DA JOCA – Chicken Grill and Beer – Prenotazione gradita: tel. 3409428194 – Proposta: pizza asparago di bosco selvatico pancetta e uovo sodo

SCHIO

Boschi a primavera ore 9.00-12.00 – Passo dello Zovo | Pro Loco Valdagno – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – 3388012710

SOSSANO

Escursione all’alba, ritrovo ore 5.45 – Piazza Mazzini, 2 | Amici di Villa Gazzetta, Comune di Sossano, Il marciaPadova – Evento a pagamento: 3 € per l’Assicurazione – Prenotazione obbligatoria (massimo 50 partecipanti) online https://docs.google.com/forms/d/1GRmJnpKdqhpCyM5l_1fntwlY3BgKZL8bgwANrMj3rMg/edit – badin.antonella@gmail.com

Tra i casotti di pietra dei Colli

ritrovo ore 8.30 | 9.00-12.00 – Piazzale di via Roma, San Germano dei Berici | CAI Noventa – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria entro il 24/03/2023 info@cainoventa.it – 3496186234 – 3207747747

THIENE

San Vito passeggiata delle fontane e pranzo ore 10.00-14.00 – Terranostra Vicenza, Coldiretti Vicenza, Campagna Amica, Agriturismo Al Moraro – Pro Loco Brendola – Evento a pagamento: 28,00€ – Prenotazione obbligatoria al tel. 0444 409101 – Nel caso di maltempo il pranzo è garantito

TORREBELVICINO

Trekking someggiato a spasso con gli asini ore 9.00 – Agriturismo Ca’ Semola – Evento a pagamento: € 15 adulto € 10 bambini sotto i 15 anni – Prenotazione obbligatoria al numero 3395078943

VAL LIONA

Alla scoperta delle acque della Liona ore 8.30 – Piazza del Donatore 33, Spiazzo | Pro Loco Val Liona – Evento a pagamento 3 € – 2 € ridotto – Prenotazione non necessaria – info@valliona.it – 3773759630

Visita al plastico dei Berici, ritrovo ore 14.45 | 15.00-16.00 – Museo Storia e Memoria di Colloredo | CAI Noventa – Evento gratuito – Prenotazione obbligatoria entro il 24/03/2023 info@cainoventa.it – 3496186234 – 3475867449

VALDAGNO

Escursione con gli asini ore 9.00 – contrada Colombara | Cornelia Person – Evento a pagamento: Adulti 20 €, bambini da 6 a 14 anni 10 € (pagamento in contanti in loco) – Prenotazione obbligatoria, posti limitati: 392 2322401 – conny.person@gmail.com – In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.

Equinozio di primavera: il risveglio della natura ore 9.00-12.30 – Museo Civico Valdagno – Evento gratuito – Prenotazione consigliata ma non obbligatoria al seguente link: bit.ly/prenotaonline_Valdagno – museo@comune.valdagno.vi.it – tel 0445/424507-08

VICENZA

Gravel Party on the Hills ore 8.45 – Piazza San Lorenzo presso le due colonne | Coldiretti Vicenza, Campagna Amica, Terranostra, Into Prealps Bike Adventure, Bici&Caffè S.S.D. a.r.l. – Evento a pagamento: 5€ – Prenotazione obbligatoria entro Venerdì 24 Marzo alle ore 20.00 esclusivamente in modalità online https://www.intoprealps.com/gravel-party-on-the-hills/ – Per partecipare alla pedalata è necessario essere maggiorenni – Biciclette e dotazione personale

Una visione di Vicenza futurista ma non utopistica, perché è necessaria la piantumazione di alberi in città ore 9.00-12.00 – via Bellini, 41 | Alberi Felici Vicenza, Scatola Cultura – Evento gratuito – Prenotazione gradita al 338 9024141

Il menù della Locanda, pranzo – via Battaglione Valtellina | Locanda Veneta – Pranzo a tema 33 € – Prenotazione online https://locandaveneta.it/prenota/ – ristorante@locandaveneta.it

Musica sull’acqua, ore 16.00 – Chiesa di San Marco | Coro Pueri Cantores del Veneto – VIACQUA – Evento gratuito – Prenotazione non necessaria – venetopuericantores@gmail.com – meninmaria@libero.it – 3408078982

Una visione di Vicenza futurista ma non utopistica, perché è necessaria la piantumazione di alberi in città, ore 20.30-22.00 – via dei Laghi, 126 | Alberi Felici Vicenza, Scatola Cultura – Evento gratuito – Prenotazione gradita al 338 9024141

VILLAGA

I suoni del tramonto ore 17.45 – Toara | E-Vado, Fuorirotta A.S.D. – Evento a pagamento: Intero in promozione a 5 Euro, Ridotto – Gratuito (sotto i 12 anni) – Prenotazione necessaria al numero +39 340 323 7428 oppure tramite mail a info@fuorirotta.eu

ZOVENCEDO

Echi di Primavera. Scatola Cultura, Comune di Zovencedo, Pro Loco Alti Berici – Evento gratuito – Prenotazione consigliata a info@scatolacultura.it

ore 8.30-13.30 – SP180, n. 2 | escursione

ore 15.00 – laboratorio didattico e visita guidata

ore 17.30 – concerto coro

Le abitazioni dei Colli Berici, dall’uomo di Neanderthal al recente passato ore 9.30 – Parcheggio Via Castello a Zovencedo | Ivo Tobaldini – Accompagnatore di Media Montagna – Evento a pagamento: 15€ – Prenotazione obbligatoria: info@ivotobaldiniamm.it – 328 9464841

Zovencedo, nei luoghi di un tempo che fu ore 10.30 – Parcheggio | Viandanti DiVersi – Evento a pagamento: 10 € intero (comprensivo di ingresso a museo); 3 € ridotto (bambini 6-13 anni) – Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 ore 10 https://www.litteralia.eu/antichi-viandanti/ o per telefono 328.2397358

ZUGLIANO

VISITE GUIDATE ALLA VILLA GIUSTI SUMAN ore 15.00-16.00-17.00 – via Villa, 19 | Pro Loco Zugliano – Evento a pagamento: INTERO 5 EURO – RIDOTTO 4 EURO SOCI UNPLI – Prenotazione non necessaria

In questa data si aprirà ufficialmente anche il secondo contest fotografico che intende promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della regione Veneto, coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed ama i Colli (regolamento sul sito www.unpliveneto.it ).

La volontà è dunque quella di dare vita ad un evento diffuso, creando un calendario unico di manifestazioni organizzate da Pro Loco, Comuni, Associazioni, operatori sociali ed economici dei territori interessati, allo scopo di diffondere la consapevolezza e coinvolgere le comunità alla promozione dei colli, delle loro tradizioni, del particolare contesto paesaggistico e naturale che li rende unici.

Elenco completo di tutti gli eventi: https://www.unpliveneto.it/ 2023/02/20/scopri-gli-eventi- dei-colli-veneti-per- provincia-2023/#1637061827730- cd5d16cd-8d70

Tutte le iniziative in programma sono volte a valorizzare la collina veneta, favorendo la conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, delle culture e delle tradizioni tipiche, oltre che promuoverne lo sviluppo sostenibile nell’ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari.

Foto di copertina: Simone Omati