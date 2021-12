Gallerie d'Italia: apre la mostra fotografica 'Come saremo. L'Italia che ricostruisce'

Prezzo non disponibile

44 foto storiche in mostra, dal grande potere evocativo, raccontano l'Italia del dopoguerra, ‘chi eravamo’ (aiutando a immaginare ‘come saremo’) in un ventennio cruciale della storia italiana della ricostruzione e del boom economico. I volti e i gesti delle persone ci mostrano una nuova, riconquistata ‘normalità’ che si trasforma in pochi anni nel cosiddetto ‘miracolo’ economico italiano. Viene naturale pensare alla situazione odierna e all’attuale bisogno di rinascita.

Dal 16 dicembre 2021 al 18 aprile 2022 le Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari a Vicenza propongono al pubblico la mostra fotografica Come saremo. L’Italia che ricostruisce. La mostra presenta una selezione di immagini tratte dell’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, scatti che offrono un forte esempio di resilienza e resistenza, che privilegiano l’entusiasmo, l’azione e la gestualità ottimista.

Nella foto: un gruppo di reduci dalla prigionia in Russia si affaccia al finestrino del treno della Pontificia Commissione di Assistenza alla Stazione Centrale di Milano. 31 marzo 1946

Vicenza, Palazzo Leoni Montanari 16 dicembre 2021 – 18 aprile 2022 - Orario: dalle ore 10 alle 18

Mostra a cura di Arianna Rinaldo

Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici, afferma: “Le Gallerie d’Italia sono luogo di condivisione della bellezza delle nostre collezioni d’arte e la mostra Come saremo consente di ospitare per la prima volta a Palazzo Leoni Montanari il prezioso Archivio Publifoto. L’iniziativa conferma quanto il museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza sia spazio aperto alla comunità dedicato alle diverse forme d’arte, capace di contribuire con contenuti sempre nuovi all’offerta culturale di una città con la quale il nostro Progetto Cultura ha un legame storico e radicato, in continua evoluzione.”