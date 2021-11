Furio ex Pitura Freska al Borgo

Dai dischi d'oro con i Pitura Freska, passando per gli Ska-j e la nuova veste solista: sabato 13 novembre 2021 sarà al Borgo di Montebello Marco Furio Forieri!

SABATO ALLE ORE 21:00 - FURIO, PITURA FRESKA e SKA-J dj set + live, presenta Fabio Ricci, ingresso libero.