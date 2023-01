Funky Remember + Gaggia & Visonà 35 Anniversary - Discoteca Nordest

Venerdì 20 gennaio 2023 la Discoteca Nordest presenta Funky Remember + Gaggia & Visonà 35 Anniversary.

SALA GRANDE:

Per tutti quelli che c'erano una volta, ci sono ancora oggi e che ci saranno sempre...

Gaggia & Visonà 1988 Forever

Speciale Video Show BY Lupo

Speciale Edizione 35 ANNIVERSARY<

35 anni di Musica, Emozioni & Divertimento.

Ore 22.30 - 23.00 Taglio Della Torta con Brindisi by Di Mio Wines e degustazione di alta pasticceria.

_____________________

FUNKY CLUB: by Palladium DJ Ciso jr, DJ Alberto Martin, DJ Lele

Speciale Video Show BY Micky

_____________________

SALA CONGA:

Il meglio dei balli latino americani con Dj El Nino e lo staff di Esencia Latina.



Per chi entra dopo le 23.30: 15 euro con consumazione



Discoteca Nordest,

Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi)

IL locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca