Frank Sinutre live al Lucky Tap

SABATO ALLE ORE 21:00 FRANK SINUTRE | Live in Lucky Tap 121

FRANK SINUTRE è un duo di musica elettronica di Mantova attivo dal 2011 che ha la peculiarità di utilizzare nei live singolari strumenti elettronici autocostruiti come il Reactabox (ispirato al celebre Reactable consiste in un controller midi a forma di cubo luminoso, con all’interno una webcam ad infrarossi, che funziona leggendo delle immagini su dei cubetti che vengono appoggiati e mossi sul cubo) oltre che strumenti tradizionali (chitarra, vocoder, synth, basso, lap steel guitar etc).

Frank Sinutre hanno all'attivo 5 album in studio (fra cui una colonna sonora e uno di remix) e più di 300 live sparsi in Italia ed Europa.

>> Sabato 11 Febbraio <<



Live in Lucky Tap 121