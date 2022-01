Franca Pretto presenta Nasco all'Alba al Kitchen Teatro Indipendente

Una bimba tenace ed entusiasta tenta reiteratamente di far decollare la propria vita, anche se viene ripetutamente abbattuta. Tra alti e bassi faticosi, dove l’ombra della sfiducia fa indurire l’animo, e l’amarezza e la rabbia si travestono di cattiveria, s’intravede un percorso capace di aprire uno spiraglio e di dare la forza necessaria a far presa sulla propria vita.

Il ritmo dello spettacolo è incalzante. Dopo un prologo in cui l’attrice narra le radici di questa bambina, intrise di passioni e divieti, di conflitti e di amore tenace, lo spettacolo sboccia in un sistema complesso ed affascinante di contrappunti, acrobazie narrative ed azioni, in cui Pretto interpreta le sfaccettature del personaggio, con essenzialità evocativa, ironia e vivacità.

Nasco all’alba è uno spettacolo caparbio e raffinato, determinato come l’incalzare delle situazioni rappresentate e delicato come il fruscio dell'aquilone che ad un certo punto abita il silenzio regalando l’emozione di un tempo sospeso.

NASCO ALL'ALBA - Femmina, sveglissima da subito e con una gran voglia di assaporare la vita

Sabato 15 gennaio 2022 ore 21.00 Kitchen Teatro Indipendente

Principesse e sfumature

Testo e drammaturgia Franca Pretto

Regia Franca Pretto e Gianni Gastaldon

Disegno luci Gianni Gastaldon

con Franca Pretto

