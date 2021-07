Fornaci estate: DJ GRUFF live

Immaginiamo il Bronx e New York, negli anni Settanta. La magia di un paio di vinili messi sul piatto e lavorati a dovere. Una festa di quartiere in strada in cui ballare senza pensieri. Magari davanti ad un sound system improvvisato. C’è stato qualcuno che ha portato questa cosa anche in Italia, che ha reso la distanza tra la metropoli e città come Torino, Milano e soprattutto Bologna, un po’ meno siderale. Dj Gruff è stato uno dei primi a credere nell’hip hop quando in Italia ancora nessuno lo faceva. Gruff prende tutta la musica afroamericana, universo immenso e bellissimo, e vi naviga con la sapienza di un marinaio esperto: funk, jazz, reggae, dub, ska, soul, r&b. Dj Gruff è 1/3 dei Sangue Misto, gruppo seminale dell'hip-hop italiano.

Sandro Orrù, questo il vero nome, nato a Civitavecchia nel 1968, è insomma l’alfiere di un hip hop vissuto in modo devozionale e sempre coerente. Un paladino quasi romantico, che prosegue per la sua strada incurante di mode passeggere, hype ed evoluzioni.

SABATO 31 LUGLIO 2021

DJ GRUFF live

Open act: Superficie Ruvida & Dj Worry (official live reunion)

Inizio Concerti: ore 20.00

INGRESSO LIBERO

Fornaci Estate | Parco Fornaci - Vicenza

Sandro Orrù, artisticamente noto come DJ Gruff, Gruffetti o Lowdy N.C.N., classe ‘68, è un disc jockey italiano conosciuto per la sua originalità nell’interpretare le tecniche dello scratch e del rap, dal 1982, DJ Gruff si esprime nella cultura Hip hop, in Italia, come turntablist, DJ, beatmaker, rapper e produttore. DJ Gruff ha fatto parte di diversi gruppi/collettivi/crew come i The place to be (Next One, Carrie D, Igor, Nando- Boogie e Mr Hyde) i Casino Royale (Alioscia Bisceglia, Giuliano Palma, Michele Pauli, Ferdinando Masi etc) i Radical Stuff (DJ Skizo, Soul Boy, Sean, Top Cat e Kaos One) gli Isola Posse All Stars ed è tra i fondatori dei Sangue Misto (DJ Gruff, Neffa e Deda) con cui ha realizzato l’album SxM, universalmente riconosciuto come pietra miliare dell’Hip hop italiano. DJ Gruff vanta una produzione musicale ricchissima che vede collaborazioni con musicisti, mc’s, breakers, street artisti di tutto il mondo. Dal 1996, collabora con Alien Army, il collettivo che rappresenta l’unione dei più grandi talenti italiani sul giradischi. Nel 2001 si trasferisce in Giappone dove studia, le tecniche del giradischi. Un arricchimento che lo porta a produrre l’eccentrico album frikkettonism, registrato mixato e stampato a Tokyo. Dai primi anni ‘80 ad ora, il suo rap si è sviluppato dentro i suoi dischi fino a perdersi nella scomposizione sillabicoragionamentale (tecnica che caratterizza il suo stile inconfondibile). Nel 2014, l’incontro con il più grande trombonista contemporaneo, Gianluca Petrella, da origine ad una collaborazione prolifica che esplora una visione sperimentale dove rap, Hip hop, scratch e Jazz si incontrano in un sodalizio artistico incredibilmente intenso e libero da preconcetti.

Nel 2019 esce l’album “August11th” di DJ Gruff & RayZa prodotto con Gianluca Petrella feat. Reggie Reg dei Crash Crew, Grandmaster Caz, Grand Wizzard Theodore, Sadat X, Ekspo, Kemar Williams, Ramtzu, Uomodisu, Antonio Tarantino, Diego Martino, Allien Army e 2ph13b. L’album “August 11th” è un omaggio alla cultura hip-hop, nata nel Bronx il giorno 11 Agosto, 1973 quando Kool Herc organizza al 1520 di Sedgwick Avenue (Bronx, New York) quella che viene cosiderata la prima festa Hip hop della storia. Nel 2020 sono usciti gli album: “Lcdb” di DJ Gruff & Antonio Tarantino feat. Gianluca Petrella, Diego Martino e Roberto Chiga e “Passi” di DJ Gruff & Gianluca Petrella feat. Petra Magoni, Antonio Tarantino, Diego Martino e Roberto Chiga.

Fornaci Estate, un parco tutto da vivere. Sport, eventi, aperitivi e spunciotti immersi nel verde, a due passi dal centro di Vicenza.