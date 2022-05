Foraging con la regina rossa: escursione, raccolta erbe spontanee e pranzo "selvatico" con la ciliegia di Marostica

A grande richiesta ritorna il foraging sulle colline di Marostica! si inizia con l’escursione, per imparare a riconoscere le erbe spontanee e quali parti raccoglierle: preparate forbici e sacchetti!

In questa escursione culinaria si verrà accompagnati dallo chef Luca Moresco che illustrerà alcune tra le erbe spontanee commestibili locali, le vedremo da vicino, conosceremo alcune delle loro proprietà e come conservarle al meglio.

Sul campo avremo modo di conoscerle, riconoscerle e raccoglierle.

Poi lo chef tornerà in cucina e la passeggiata proseguirà percorrendo una parte dell'antico "sentiero del Sette" per raggiungere le contrade dei Pianari e dell'Erta, dove ci attendono ampi panorami sia verso le montagne che verso la pianura veneta.

Concluso il giro ci si ritrova presso la trattoria Ai Capitei, dove lo chef mostrerà come preparare le erbe raccolte e poi... le mangeremo, crude e cotte, foglie e fiori, per riscoprire aromi forti e decisi quanto dolci.

Verrà preparata un’insalatina con 5 erbe e fiori spontanei, un pesto, una torta salata e una fresca insalata di farro ed erbette spontanee cotte e crude, concludendo con una dolce sorpresa. Ingrediente speciale: la ciliegia di Marostica I.G.P. dell'azienda agricola biologica Col di Stella!



QUANDO: domenica 29 maggio 2022

Ore 9:30

Ritrovo presso Trattoria Pizzeria "Ai Capitei" (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/9au2Vv3A1LurH8mX8

DURATA: circa 5 ore, soste e corso di cucina inclusi

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 6 km, dislivello 220 m.

COSTI

- Escursione con guida naturalistica + raccolta erbe + corso di cucina/pranzo

€ 50,00

- Solo escursione + raccolta erbe

€ 20,00

- Solo corso di cucina/pranzo

€ 30,00

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione, un paio di forbici, un coltellino non affilato, sacchettini di carta, dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.



? PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 di venerdì 27 maggio via email o sms/whatsapp:

? chiara.guidanatura@gmail.com

?? 348 8630711





L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.