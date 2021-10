Finitudini, la parola alla morte

Le battaglie per veder riconosciuto il diritto di essere “liberi fino alla fine” vengono da una lunga serie di storie come quella che ci porterà Valeria Imbrogno. Storie di dolore e sofferenza ma anche di vita e di lotta.

Valeria era a fianco a Dj Fabo quando il 27 febbraio 2017 otteneva la possibilità di scegliere sul suo fine vita. Dj Fabo è stato obbligato ad andare in Svizzera per poter vedere questo suo diritto tutelato.

Da allora molte cose sono cambiate, nella vita di Valeria e in Italia.

In questo incontro racconterà il suo impegno per veder riconosciuto il diritto di essere davvero liberi fino alla fine anche nel nostro paese.



VALERIA IMBROGNO Laureata in Psicologia e specializzata in criminologia, ex pugile e compagna di Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo; l’uomo che dopo essere rimasto tetraplegico, a seguito di un’incidente, nel 2017 scelse di andare a morire con il suicidio asistito in una clinica svizzera, accompagnato da Marco Cappato. Valeria, da allora, sta portando avanti una battaglia a fianco all’associazione Luca Coscioni per rendere l’eutanasia legale in Italia.



