Filottete dimenticato, il tabù della malattia | 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza

L’intenso lavoro è costruito sul tabù della malattia, grande rimosso dalla prospettiva del mondo occidentale; e Filottete è il rimosso per eccellenza, l’espulso, il corpo dello scandalo. Il tema affrontato è quello dell’abbandono a causa di una malattia irreversibile come la demenza, e racconta lo strazio, la sopravvenuta inutilità sociale e la messa al bando dal mondo dei “normali”. Il teatro della tragedia non è la vicenda, la trama, ma l’esistenza stessa del personaggio: abbandonato, confinato nel recinto della sua malattia, Filottete non risponde più alle regole comprensibili della vita civile. E qui nasce la tragedia, piccola, domestica, familiare, in cui gli spettatori, come di consueto nelle drammaturgie della compagnia pugliese, partecipano alla vita del personaggio, coinvolti in un percorso esperienziale di rivivificazione del mito per condividere, in presa diretta, tutta la potenza del dramma.

4, 6, 8 ottobre ore 21

5, 7, 9 ottobre ore 19 e 21

**Per ragioni tecniche lo spettacolo, inizialmente previsto al Museo Naturalistico e Archeologico di Santa Corona, andrà in scena a Villa Lattes, in Via Thaon di Revel n. 6 **

da Sofocle

parole di Fabrizio Sinisi

con Daniele Nuccetelli

progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia

produzione Teatro dei Borgia

PRIMA NAZIONALE

Unico: 15,00 euro

