Fiera dell'elettronica e disco in vinile a Bassano

Elettronica amatoriale, componentistica professionale e informatica, area dedicata a disco vinile.

Fiera dell'elettronica e disco a Bassano del Grappa il 5 e 6 novembre 2022, dalle ore 9 alle 18,30 presso il PalaBruel.

Una sessantina di espositori da tutta Italia saranno protagonisti dell’elettronica amatoriale, componentistica professionale e informatica.

Cosa troverà il pubblico sui banchi degli espositori?

Informatica, telefonia, accessori per cellulari, componentistica elettronica, attrezzature per laboratorio, Hi-FI, Arduino, surplus, cartucce, stampanti, sistemi di videosorveglianza, retrogames, computer usati, informatica, memorie, hard disc, gadget, dischi in vinile e molto altro ..

Novità e occasioni, prodotti per il cui acquisto è indispensabile dialogare con l’esperto e non con un assistente - robot