Festival Internazionale dell'Illusionismo a Thiene

Torna per la terza volta a Thiene (Vi) la grande Magia mondiale!

Il 7 Maggio 2022 al Teatro Comunale si svolgerà il 3° Festival Internazionale dell'Illusionismo "Città di Thiene".

Due spettacoli, alle ore 16.00 e 21.00, vedranno come protagonisti giovani talenti emergenti della magia provenienti da tutto il mondo, e alcuni tra i più grandi maghi a livello internazionale.

Cast artistito:

Andrea Fratellini (ITA)

ManHo (Corea del Sud)

Cayetano Lledo (ESP)

Dario Adiletta (ITA)

Mihailo Jankovic (SRB)

e molti altri!



BIGLIETTI E PREVENDITE

Ridotto (fino a 8 anni): 10€

Intero (Platea e I Galleria): 25€

Intero (II Galleria): 15€

Posto Unico.

Per informazioni e biglietti:

Servizio Promozione Eventi Culturali e Turistici

Ufficio Cultura, Piazza A. Ferrarin, 1 Thiene

Tel: 0445 804745 / 804746

oppure online sul Circuito Vivaticket Italia: https://www.vivaticket.com/.../festival-italiano.../178497

Il Festival Internazionale dell'Illusionismo e il Premio "Città di Thiene" sono eventi organizzati con il Patrocinio del Comune di Thiene in collaborazione con il Club Magico Italiano e F.I.S.M. - Fédération Internationale des Societés Magiques.