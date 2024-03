Festival delle Tradizioni italiane a Marostica

Indirizzo non disponibile

Preparatevi ad un weekend culinario e non solo..dove il gusto autentico e la passione per l'artigianato si incontrano! Da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile a Marostica. Stand provenienti da diverse parti d’Italia con articoli di qualità: prodotti tipici alimentari provenienti direttamente da diverse Regioni (Sicilia, Puglia, Toscana, Liguria ecc.)

Accessori per la casa, la persona, il benessere, tutto legato ad attività artigianali italiane.

Da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile preparati ad esplorare sapori autentici.. dalle 08:00 alle 19:30