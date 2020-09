Arzignano riparte: Festival degli anni 80

Dopo esserci rimboccati le maniche per il disastro di questo fine settimana, ecco un'occasione in più per stare assieme: Il PRIMO FESTIVAL DEGLI ANNI 80 IN ARZIGNANO. Un momento per i bimbi che vogliono scoprire una parte del mondo che ha appassionato i loro genitori e un tuffo nel viale dei ricordi per gli over 40. Pensato per le famiglie e per i bambini di tutte le età. Divertimento assicurato e un po' di allegria e spensieratezza (di cui abbiamo tanto bisogno).

L'appuntamento è nelle piazze del centro storico, il 5 e 6 settembre ad Arzignano. In città si terrà il PRIMO FESTIVAL DEGLI ANNI '80.

Un decennio affascinante, un periodo di memorabili produzioni televisive, di grandi produzioni artistiche, cinematografiche e musicali, ma anche di successi sportivi e di creazione di importanti oggetti di moda e design e di leggendari modelli d'auto... il decennio dei videogiochi al bar, del Wrestling e del boom dello street food.

Tutto questo si potrà rivivere nelle piazze del centro di Arzignano, sabato 5 e domenica 6 settembre con un ricco calendario che permetterà a tutti di tuffarsi negli anni '80, di conoscerli, di assaporare in tutte le sue forme un periodo memorabile,

ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80 (Piazza Marconi)

- La De Lorean di Ritorno al Futuro

- Kit di Supercar

- il Generale Lee della serie tv Hazzard

- Ferrari 308 GTS di Magnum P.I.

Possibilità di foto ricordo ed incontrare alcuni dei personaggi delle vostre saghe preferite

VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI 80 (Piazza Libertà)

Esposizione e possibilità di giocare con 20 cabinati originali per rivivere le sfide dei record a Space Invaders, Pac-Man, Mario Bros., e molti personaggi dei videogiochi.

MERCATINO ANNI ’80 (Piazza Marconi)

Mercatino con prodotti legati ai giocattoli, ai vinili, alle magliette, alle console casalinghe e a tutti i prodotti di consumo che si trovavano nei negozi negli anni 80’.

LA TANA DELLE TIGRI! (Piazza Campo Marzio)

I combattimenti dell’Uomo Tigre!

3 spettacoli al giorno con esibizione dell’Uomo Tigre e i personaggi della tana delle Tigri.

8 lottatori diversi e gli incontri si svolgeranno con il supporto del pubblico. Durante le pause dei combattimenti, possibilità di selfie con i wrestler

STAND STAR WARS (piazza Marconi e piazze del centro)

scene della saga, esibizione di combattimenti con le Lightsaber (le spade Jedi) e, alla sera, parate in costume.

GHOSTBUSTER (piazze del centro)

Esposizione in passeggiata per le vie del centro cittadino

DJ SET DEGLI§ ANNI ’80 (piazza campo Marzio)

Musica di accompagnamento anni ’80

DJ Michel Pencil alla console. Ospiti Santolin, Ottomix, Fontana e altri famosi DJ che hanno fatto riempire le piste da ballo negli anni ’80

TRACK FOOD (Piazza Valmaden)

6 truck Food con una ricca proposta gastronomica nella piazze del centro per arricchire i momenti di intrattenimento e di convivialità (sempre nel mantenimento delle distanze, con abbondante presenza di tavoli)

PROGRAMMA

Sabato 5 settembre

ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80

dalle 10.00 alle 23.00

MERCATINO degli anni ’80

dalle 10.00 alle 23.00

VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI ’80

In esposizione dalle 10.00 alle 18.00

Per giocare con i cabinati dalle 18.00 alle 23.00

STAND STAR WARS

Dalle 10 alle 23.00

Com parate e combattimenti a sorpresa

GHOSTBUSTER

Dalle 10.00 alle 23.00

Esposizione in costume nelle le piazze

LA TANA DELLE TIGRI!

Spettacoli alle ore 17.00 – 19.00 e 21.00

DJ SET DEGLI ANNI ’80

dalle ore 21.00 alle 23.00

TRUCK FOOD e cibo da strada

Dalle 12.00 alle 23.00

Domenica 6 settembre

LA TANA DELLE TIGRI!

Spettacoli alle ore 17.00 – 19.00 e 21.00

DJ SET DEGLI ANNI ’80

dalle ore 21.00 alle 23.00

TRUCK FOOD e cibo da strada

Dalle 12.00 alle 23.00

Foto di Bruno Xotta