Pizza Festival in tour: i migliori pizzaioli d'Italia arrivano a Vicenza

L'originale Pizza Festival di Vicenza sarà una vera e propria festa della pizza preparata in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla più sottile toscana, alla focaccia ligure.

Dieci forni sempre accesi, trenta pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze negli stand predisposti a Campo Marzo, da mezzogiorno alla sera senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.

BONTà E TRADIZIONE

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra i prodotti culinari. La pizza verrà fatta solo con prodotti d'eccellenza, come la farina del “MOLINO SCOPPETTUOLO”, il pomodoro de “LA TORRENTE” e la mozzarella “LATTICINI ORCHIDEA”.

Nell’ambito della manifestazione ci sarà uno stand dedicato alla birra italiana e dei food truck con prodotti “Amici della Pizza”, come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti, e operatori food con arrosticini e grigliate (per chi non gradisse la pizza).

SICUREZZA E GESTIONE COVID-19

L'evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid-19. Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina, all’interno dell’evento troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e sara rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Il Festival si terrà a Vicenza, da venerdi 9 a domenica 11 ottobre (ven. dalle 18,00 alle 24,00 - sab. e dom. dalle 12,00 alle 24,00), presso Campo Marzo, ingresso da Viale Roma 16, angolo Viale Dalmazia.

Info:

Telefono: 3714465476

Mail: pizza.festival.tour@gmail.com

