Festa di Sant'Antonio ad Asiago: stand gastronomico, musica

Fino al 19 giugno 2022 torna la tradizionale Festa di Sant'Antonio ad animare la caratteristica frazione Sasso di Asiago.

Durante la manifestazione si potranno assaggiare le specialità della cucina locale, ascoltare della buona musica e fare quattro salti in pista.

La sagra, sentita particolarmente dagli abitanti della frazione ma anche da tutto l'Altopiano di Asiago, avrà una durata di due weekend e si terrà, come da tradizione, nel mese di giugno nei seguenti giorni:

Per tutta la durata della festa, un ricco stand gastronomico sarà disponibile per deliziare i partecipanti, che potranno inoltre dissetarsi con birre e altre bevande rinfrescanti.

Musica, DJ e balli allieteranno le calde serate di giugno, in questa fantastica festa che, come ogni anno, rallegra e unisce in uno spirito di gioia e condivisione l'intero Altopiano.

Non potrà mancare anche il tradizionale torneo di calcio a 8 Interbar, che vedrà sfidarsi nei weekend di festa circa 8/10 squadre rigorosamente dell'Altopiano in una serie di partite all'insegna dell'amicizia e della sana competizione, col fine di unire tutti i paesi altopianesi per decretare la «regina» dell'Altopiano.

Ecco il programma completo:



SABATO 4 GIUGNO

h 18.00 – Apertura Stand gastronomico con grigliata mista su prenotazione

h 21.00 – AfroRemember – con Fabio Dj Afro e Reggae della Discoteca Snoopy, Beppe Loda del Typhoon, Dalla del Condor, Angiolino Conti del Star Lake City, Citroman del raduno Citroen Camposampiero, faber Dj e Live Percussion



DOMENICA 5 GIUGNO

h 11.00 – 8° Raduno Citroen Altopiano di Asiago con pranzo su prenotazione al numero 3935480135 (Paola) ed a seguire musica d’ascolto



VENERDI' 10 GIUGNO

h 18.00 - HappySpritzzzzz con Fabio Dj Afro e Reggae

h 19.00 - Stand gastronomico: Bistecca di cavallo - Frittura mista - Panini Onti

h 20.00 – 6° Torneo InterBar con musica, birra, panini e patatine

h 22.00 - Grande Serata Giovani con RADIO STELLA FM presenta Fluo Beach Party con Grande Serata Cocktail



SABATO 11 GIUGNO

h 14.00 - Chainsaw team carving Marobin

h 15.00 - 6° Torneo InterBar con musica, birra, panini e patatine

h 19.00 - Apertura stand gastronomico

h 20.00 - Musica con Dj Manuel Dal Sasso

h 22.00 – Grande Serata Giovani con la Chernoband



DOMENICA 12 GIUGNO

h 09.00 - 8° torneo S. Antonio Cup con piccoli amici & esordienti

h 09.30 - Chainsaw team carving Marobin

h 11.00 - Santa Messa presso il «palatenda»

h 12.00 - Apertura stand gastronomico

h 14.00 – Giochi in legno per bambini con ZugaTolando

h 19.00 - Apertura stand gastronomico

h 21.30 - SassoLiscio – Festival della Musica con Francesca Mazzuccato



LUNEDI' 13 GIUGNO - SANT' ANTONIO

h 12.00 -Tutti a pranzo con «l Toni» - Festeggiamo gli Antonio e le Antonia!

H 14.00 – Giochi tradizionali di una volta con “Le Fate Per Gioco”

h 15.00 - Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio - Santa Messa e Processione

h 19.00 - Apertura Stand gastronomico

h 21.30 - SassoLiscio - ballo con Rossella Ferrari e i Casanova



VENERDI' 17 GIUGNO

h 18.00 - HappySpritzzzzz con Dj Manuel Dal Sasso

h 19.00 - Stand gastronomico: bistecca di cavallo - Frittura mista - Panini Onti

h 20.00 – 6° Torneo InterBar con musica, birra, panini e patatine

h 22.00 - Grande Serata Giovani con RADIO PETER PAN presenta Impatto con grande serata Cocktail



SABATO 18 GIUGNO

h 15.00 – 6° Torneo InterBar con musica, birra, panini e patatine

h 19.00 - Apertura Stand gastronomico

h 20.30 - Pre serata con i BLONDE BROTHERS

h 21.30 - SassoLiscio - Festival della musica da ballo MARIANNA LANTERI



DOMENICA 19 GIUGNO

h 09.00 - 8° torneo S. Antonio Cup con piccoli amici & esordienti

h 12.00 - Apertura stand gastronomico

h 14.00 - 17.00 - Maneggio e giro a cavallo per bambini

h 19.00 - Apertura stand gastronomico

h 21.30 - SassoLiscio - Festival della musica con Lara Agostini

h 23.00 - Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Sant'Antonio