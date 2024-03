Festa di Pasqua alla Fabbrica Alta

Il 31 marzo, a partire dalle 16:00, la Fabbrica Alta di Schio, situata in Via Pasubio, si trasformerà in una vibrante location all'aperto per celebrare la Pasqua con l'edizione 2024 dell'Easter Party.

Il programma musicale vanta un'eccezionale line-up di artisti tra cui ALBRT?, AND-C, e EZRA da Selector, nonché LORIS M e PANNI da Hangar, promettendo un pomeriggio e una serata all'insegna della buona musica. L'evento offrirà non solo performance dal vivo ma anche un'ampia selezione di cibi di strada e bevande, in un ambiente ricco di energia positiva e persone alla moda.

L'Easter Party si svolgerà nell'incantevole contesto del parco della Fabbrica Alta, offrendo un'area chill dove rilassarsi e godersi l'atmosfera. L'ingresso all'evento è gratuito, e per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 340 722 37 83 o 347 65 45 359.

Un appuntamento imperdibile per chi cerca di trascorrere il pomeriggio di Pasqua in compagnia di buona musica, cibo delizioso e un'atmosfera indimenticabile.

Questo evento è reso possibile grazie al supporto del Comune di Schio e alla collaborazione con Line, Woolen, Hangar, Selector, e Unique-ciclo.com.