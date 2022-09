Festa della Zucca a Montegaldella, menù delizioso

Una delle sagre più amate è quella con protagonista la zucca che quest'anno cambia momentaneamente location per attrarre gli appassionati del dolce ortaggio arancione. Torna quindi l’appuntamento di settembre con la zucca di Montegaldella, in piazzetta San Michele. Nei due primi fine settimana di settembre, potrete degustare numerose specialità a base di zucca, tra cui i deliziosi tortelli preparati a mano. tutto accompagnato da spettacoli musicali, bancarelle con prodotti tipici e gonfiabili per bambini.

Nei weekend del 2-4 e del 9-11 settembre 2022 si terrà la "Festa della Zucca", stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (si richiede la prenotazione via whatsapp al numero 388 7799961 indicando il numero dei posti). Durante la manifestazione si potranno assaggiare numerose specialità:

Tortelli di zucca fatti a mano

Gnocchi di zucca

Zucca in agrodolce

Dolci alla zucca

Programma