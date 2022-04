Festa della maresina: stand gastronomici, mostra, mercatino, fiori

E' in programma la tradizionale Festa della Maresina a Valdagno lungo le vie e piazze del centro storico. Uno speciale weekend con proposte gastronomiche a tema, musica dal vivo, mostra e passeggiate d’arte, mostra mercato, da sabato 9 a domenica 10 Aprile

La Festa della Maresina è da anni un punto di riferimento del gusto e della tradizione locali: viene associata al ritorno della primavera, alla memoria e alle tradizioni di un tempo, non così lontano, dove le erbe erano utilizzate sia per sfamare che per curare.

Festa della Maresina

SABATO 9 APRILE

Ore 11.00 Inaugurazione Mostra “Ditelo con un fiore” a cura dell’Associazione Barlaite in Galleria dei Nani - Palazzo Festari - Apertura mostra dalle 16 alle 19 (la mostra sarà visitabile anche dal 14 al 16 aprile dalle ore 16.00 alle 19.00).

Ore 16.00 Piazza del Mercato “Giovani talenti di pasticceria - Show cake di Davide Caliaro” “I dolci con...”

Ore 16.00 Stand gastronomico di Provaldagno in Piazza del Mercato “Fritole con la maresina e sardela”.

Ore 17.00 Musica dal vivo in Piazza del Comune con i “Diamante Beat”.

Ore 19.00 Stand gastronomico di Provaldagno in Piazza del Mercato.

Ore 20.00 Musica dal vivo in Piazza del Mercato con “Bobo e i Randagi”.

DOMENICA 10 APRILE

Ore 10.00-12.00 e ore 16.00-19.00 Mostra “Ditelo con un fiore” in Galleria dei Nani - Palazzo Festari.

Ore 10.00 fino al tramonto Mostra Mercato nelle piazze del Centro Storico.

Ore 10.00 e ore 16.00 Passeggiata Storica “Le locande dell’800 di Valdagno” (max 20 persone a gruppo). Prenotazioni: 377 3745989. Partenza da Piazza del Comune - Accompagnatrice Annalisa Castagna.

Ore 9.30 Percorso in bicicletta con Bike3King lungo il percorso Anello Piccole Dolomiti. Partenza da Piazza Dante. Rientro a Valdagno previsto per le 15.30/16.00. Ristoro lungo il percorso. Info: Giuliano cell. 371 3899653

Ore 12.00 Apertura Stand gastronomico di Provaldagno in Piazza del Mercato.

Ore 17.00 Piazza del Mercato “Giovani talenti di pasticceria - Show cake di Luca Perego” con dimostrazione e presentazione del recente libro “LUCAKE” a cura dell’autore.

Chiusura della manifestazione alle ore 21:30

La manifestazione è tutta dedicata a quest'erba selvatica che cresce lungo le strade di campagna o nei giardini (è anche coltivata in loco), dalle notevoli valenze sia farmacologiche che culinarie.

Ad organizzarla, come ormai da tradizione, il Comune di Valdagno, in collaborazione con ProValdagno, la Festa dei Fiori, stand gastronomici con menù a tema, mostra mercato con tanti prodotti locali e prelibatezze dedicate alla maresina, in Piazza del Mercato si accenderanno i fornelli dello stand gastronomico con l'immancabile menu a base di frittelle e piatti con erbe aromatiche.



La maresina

La Maresina, o matricale, è un’erba selvatica che cresce lungo le strade di campagna o nei giardini e presenta notevoli valenze sia farmacologiche che culinarie.

Il suo nome scientifico è Tanacetum parthenium, della famiglia delle Asteraceae, con fiori che assomigliano molto alle margherite. Può arrivare anche a circa un metro d’altezza e la forma delle foglie ricorda quella del prezzemolo. È da secoli nota un po’ in tutta Europa per le sue doti medicinali, toccasana per dolori di vario tipo, e per la febbre. Il termine maresina sembra derivi dal tedesco mutterkraut (erba della mamma).

A Valdagno il suo nome è legato in primis alla tradizionale “frìtola”, ma è associata anche ad iniziative di carattere gastronomico-culturale.

L’impiego di quest’erba è stato testato nell’ambito di nuovi prodotti e ricette, dai cioccolatini alle marmellate, dai grissini al formaggio e persino il gelato.

