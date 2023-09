Festa dell’Agricoltura a Valdagno: stand gastronomico, frittelle, ‘maroni e turbinelo’ e tante iniziative

Da non perdere questo fine settimana, dal 29 settembre al 1° ottobre 2023 nel centro storico di Valdagno, la Festa dell’Agricoltura.

Allestimento di attrezzi agricoli, mostre, laboratori, passeggiate per il centro storico, stand gastronomici, musica dal vivo e tante altre iniziative.

Al tradizionale mercatino agricolo si potranno riscoprire i prodotti locali, mentre un altro stand sarà dedicato all'esposizione di macchinari con attrezzature agricole e trattori d'epoca.

La Piazza del Gusto

In Piazza del Campanile e del Mercato potrete gustare: Dolci e torte assortite, Frittelle di mela, “Maroni e turbinelo”, “Fritole con maresina e sardela”, Gnocchi con la fioretta, Pasticcio d’anitra, Pasticcio con verdure, Carne allo spiedo, Tosella e funghi, Verdura cotta, Polenta fritta, Patate fritte, Risotti alle verdure di stagione, Bigoli con l’arna, Spiedo di carni miste. Ogni anno ci possono essere variazioni nel menù. Stand gastronomico aperto sabato sera, domenica a pranzo e cena.

Programma Festa dell’Agricoltura 2023

Venerdì 29 settembre, alle ore 19.30, presso le Serre dei Carmini, Il Cerchio Cooperativa Sociale ospita il Coro Amici dell’Obante con i canti della tradizione popolare. A seguire ci sarà un piccolo rinfresco.

Sabato 30 settembre, alle ore 14.00, si terrà il “Laboratorio Orto d’inverno: pianificare, progettare e prepararsi all’anno nuovo” con il Progetto “A mente APErta per un futuro sostenibile”. Alle ore 18.00 ci sarà la presentazione del libro “L’ipocrisia dell’abbondanza: perché non compreremo più cibo a basso costo”. L’incontro avrà luogo con l’autore Fabio Ciconte in collaborazione con Legambiente. A seguire un rinfresco con Cantine Soldà.

Domenica 1 ottobre, alle ore 9.00, ci sarà un ritrovo in Piazza Dante per un percorso in bicicletta con Bike3king. L’arrivo e il rinfresco sono previsti alle ore 12.00 circa presso Le Serre di Via Carmini. Alle ore 16.00 ci sarà la Mostatura dell’uva con Cantine Soldà. Questo sarà un laboratorio gratuito per bambini.

Altri eventi in programma nel fine settimana collegati alla Festa dell’Agricoltura includono l’allestimento di attrezzi agricoli in Piazza del Comune, l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Le mani” di Bruno Vendramin in Piazza del Comune, e una passeggiata in Centro Storico “Valdagno segreta” con Annalisa Castagna.